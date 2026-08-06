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6 August 2026, 09:42
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Modelele de inteligență artificială OpenAI, scăpate de sub control, au planificat împreună o evadare

Modelele de inteligență artificială care au stat în spatele atacului asupra infrastructurii companiei Hugging Face Inc. au început să comunice între ele prin panouri de anunțuri și au planificat o evadare.

Modelele de inteligență artificială OpenAI, scăpate de sub control, au plănuit împreună o evadare.
Modelele de inteligență artificială OpenAI, scăpate de sub control, au plănuit împreună o evadare.

După cum au anunțat cercetătorii OpenAI, agenții experimentali de inteligență artificială, în decursul mai multor luni, au schimbat în mod discret mesaje în rețeaua internă a companiei, scrie Bloomberg.

În fața unor sarcini nerezolvabile într-un mediu de testare izolat, modelele și-au unit eforturile pentru a ieși pe Internet. Agenții au identificat o vulnerabilitate care le-a permis să ocolească restricțiile, să atace sistemele interne OpenAI și să efectueze un atac informatic asupra Hugging Face.

Cazul a demonstrat tendința sistemelor avansate de a fi viclene, de a ocoli regulile și de a căuta rute neconvenționale sub presiunea algoritmilor de instruire, a menționat compania. Ca răspuns la cele întâmplate, OpenAI a suspendat o parte din cercetări și a redirecționat resursele pentru consolidarea sistemelor de securitate.

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