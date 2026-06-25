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25 Iunie 2026, 23:11
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Meta va înlocui moderatorii cu o rețea neuronală pentru a economisi miliarde de dolari

Meta intenționează să înlocuiască aproape în totalitate moderatorii din rețelele sale sociale cu sisteme automatizate bazate pe inteligență artificială.

Meta va înlocui moderatorii cu o rețea neuronală pentru a economisi miliarde de dolari.
Meta va înlocui moderatorii cu o rețea neuronală pentru a economisi miliarde de dolari.

Această abordare va permite companiei să compenseze investițiile masive în dezvoltarea inteligenței artificiale și să asigure economii de câteva miliarde de dolari anual, transmite ft.com.

În prezent, inteligența artificială procesează deja aproximativ jumătate din cererile legate de moderarea conținutului. Până la sfârșitul anului, acest procent poate depăși 90% în anumite categorii de încălcări. Anterior, o parte semnificativă a cazurilor disputate și a reclamațiilor utilizatorilor era analizată manual de angajații companiei.

Meta susține că implementarea activă a inteligenței artificiale nu urmărește doar reducerea costurilor, ci și îmbunătățirea calității moderării. Conform rezultatelor testelor interne efectuate din martie, modelele lingvistice fac cu 13% mai puține erori în identificarea conținutului care încalcă regulile și detectează aproximativ cu 10% mai multe încălcări comparativ cu metodele anterioare.

De asemenea, compania extinde utilizarea inteligenței artificiale generative în dezvoltarea software-ului și în suportul pentru clienți. Se menționează că, după o serie de reduceri de personal, Meta automatizează tot mai mult procesele care anterior erau realizate de angajați și contractori externi. În special, compania transferă treptat sarcinile de suport pentru utilizatori și moderare de la soluțiile Google Gemini la propriul model Muse Spark.

Conducerea Meta consideră că modelele lingvistice mari moderne pot să se adapteze mai rapid la schimbările din mediul informațional, să lucreze mai eficient cu conținut multilingv și să elibereze angajații de necesitatea de a vizualiza materiale potențial traumatizante. Totodată, o parte dintre specialiștii din cadrul companiei exprimă îngrijorări privind nivelul erorilor și fiabilitatea sistemelor automatizate, subliniind că inteligența artificială este încă antrenată pe deciziile moderatorilor umani, în special în procesul de analiză a apelurilor.

Meta acordă o atenție deosebită combaterii reclamelor frauduloase și anunțurilor despre produse interzise. Întărirea controlului poate afecta negativ veniturile companiei din publicitate. Potrivit estimărilor analiștilor, în 2024 astfel de anunțuri au asigurat aproximativ 10% din veniturile publicitare ale Meta, echivalentul a circa 16 miliarde de dolari. Totuși, compania speră să compenseze eventualele pierderi prin reducerea riscurilor juridice și creșterea încrederii utilizatorilor în platformele sale.

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