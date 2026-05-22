22 Mai 2026, 23:14
Meta a lansat o nouă platformă Forum pentru comunicarea în grupuri

Compania Meta a lansat, fără anunțuri, o aplicație separată, Forum, pentru utilizatorii Facebook. Platforma este destinată comunicării în grupuri tematice și căutării răspunsurilor la întrebări.

Meta a lansat o nouă platformă de forum pentru comunicarea în grupuri.
Forum funcționează similar cu Reddit. Primul care a observat programul a fost consultantul în rețele sociale Matt Navarra, transmite nv.ua, cu referire la techcrunch.com.

Meta descrie serviciul său ca „un spațiu construit pentru discuții mai profunde, răspunsuri reale și comunități care te interesează”.

Accesul în Forum se face prin contul Facebook, de unde sunt încărcate automat grupurile, activitatea și profilul utilizatorului. Mesajele pot fi scrise sub pseudonim, însă tot conținutul publicat va fi sincronizat și va rămâne vizibil în comunitățile corespunzătoare ale rețelei sociale principale.

Fluxul de știri este concentrat exclusiv pe comunicare, permițând revenirea ușoară la conversațiile începute. Dezvoltatorii menționează că programul oferă posibilitatea de a vedea „ce spun oamenii reali, nu doar ce este în trend”.

Aplicația a primit o filă Ask cu inteligență artificială pentru căutarea instantanee a răspunsurilor în toate grupurile, precum și un asistent AI separat pentru moderatori. Încercarea anterioară a companiei de a crea o platformă separată pentru comunități a durat din 2014 până în 2017.

Acesta este deja a doua lansare a dezvoltatorilor în ultima lună, după aplicația pentru schimb de fotografii Instants. Potrivit The Wall Street Journal, conducerea plănuiește să lanseze masiv aplicații noi datorită eficienței tehnologiilor AI.

Noile inițiative Meta copiază adesea servicii populare deja existente ale concurenților, notează TechCrunch. De exemplu, Instants preia idei de la BeReal și Snapchat, iar editorul lansat anul trecut, Meta Edits, repetă funcționalitatea CapCut de la ByteDance.

