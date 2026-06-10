Meta a încheiat primul acord pentru un centru de procesare a datelor AI în India.

Compania a încheiat un acord de parteneriat cu Reliance Industries pentru crearea unui centru de date pentru inteligență artificială cu o capacitate de 168 megawați în orașul Jamnagar, transmite nv.ua.

Despre parteneriat s-a anunțat miercuri. În cadrul acordului, Meta va colabora cu Reliance pentru dezvoltarea centrului de date echipat cu tehnologii pentru inteligență artificială. Aceasta este o continuare a colaborării dintre companii, care a început după investiția Meta în Jio Platforms și s-a extins anul trecut printr-o societate mixtă în valoare de 100 de milioane de dolari pentru dezvoltarea soluțiilor AI pentru afaceri în India și în afara acesteia.

Afacerea a fost încheiată pe fondul creșterii interesului față de India ca platformă pentru amplasarea centrelor de date. Din cauza cererii ridicate pentru puterea de calcul necesară antrenării și funcționării modelelor de inteligență artificială, marile companii tehnologice investesc activ în țară. Recent, despre investiții în infrastructura AI și servicii cloud în India au anunțat Microsoft, Amazon, Google, OpenAI și Uber.

La acest proces se alătură și alte companii. La începutul acestei săptămâni, AirTrunk, susținută de Blackstone, a anunțat intenția de a investi 30 de miliarde de dolari pentru crearea până în 2030 a unor centre de date cu o capacitate totală de 5 gigawați. Planuri proprii de extindere au prezentat și grupurile indiene Adani și Tata Consultancy Services.

Guvernul Indiei încearcă să atragă astfel de proiecte prin facilități fiscale. În special, furnizorii străini de servicii cloud pot beneficia de scutiri de taxe până în 2047, dacă serviciile pentru clienți din străinătate sunt oferite prin centre de date din India.

Potrivit guvernului, capacitatea instalată a centrelor de date din India a crescut de la aproximativ 375 megawați în 2020 la 1,5 gigawați în 2025. Estimările din industrie indică faptul că până la sfârșitul deceniului această cifră ar putea depăși 8 gigawați datorită dezvoltării tehnologiilor cloud, inteligenței artificiale și cererii pentru procesarea locală a datelor.

Noul acord reprezintă o etapă suplimentară a colaborării dintre companii după ce Meta a investit 5,7 miliarde de dolari în Jio Platforms în 2020. De atunci, parteneriatul a acoperit servicii digitale, soluții corporative bazate pe AI și infrastructură pentru sisteme de nouă generație.

În cadrul proiectului, Meta va închiria capacități în noul centru de date Reliance din Jamnagar. Companiile au anunțat că obiectivul va funcționa pe energie regenerabilă, iar pentru răcire va folosi apă de mare desalinizată. Meta va suporta toate cheltuielile pentru energie și apă necesare funcționării sale pe această platformă.

Reliance menționează că centrul de date cu o capacitate de 168 megawați va fi gata în doi ani și va putea fi extins ulterior. De asemenea, acesta va asigura nevoile infrastructurii globale Meta și ale calculului pentru inteligența artificială.

Conform acordului, Reliance va furniza un pachet complet de servicii – de la proiectare și construcție până la asigurarea energiei regenerabile, conectare și exploatare ulterioară a obiectivului.

Separat, Meta a anunțat că a contractat aproape 1 gigawat de capacități noi de energie regenerabilă în India prin acorduri cu CleanMax și Fourth Partner Energy. Acestea vor completa alimentarea cu energie a centrului de date din Jamnagar.

Companiile nu au dezvăluit condițiile financiare ale tranzacției, tipurile de sarcini AI care vor fi realizate în obiectiv, precum și eventualele investiții suplimentare ale Meta în infrastructura inteligenței artificiale din India.