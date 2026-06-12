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12 Iunie 2026, 23:44
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Mașinile patrupede de la Hyundai vor patrula stadioanele de fotbal

Hyundai a trimis peste 1.500 de vehicule și cei mai noi roboți pentru logistică și gestionarea facilităților la Campionatul Mondial de Fotbal 2026 din America de Nord.

Mașinile patrupede de la Hyundai vor patrula stadioanele de fotbal.
Mașinile patrupede de la Hyundai vor patrula stadioanele de fotbal.

Inovația tehnologică a turneului a constat în patru roboți-câini Spot, special configurați de compania Boston Dynamics, deținută de Hyundai Motor Group. Aceștia vor lucra în Centrul Internațional de Transmisiuni din Dallas, precum și pe stadioanele din New York și New Jersey, transmite techno.nv.ua.

Spot sunt capabili să se orienteze singuri în spații complexe și să se deplaseze în siguranță printre oameni. Potrivit producătorului, roboții vor patrula, vor face verificări în timp real și vor ajuta la controlul zonelor cu aglomerație mare de spectatori.

Roboții-câini sunt folosiți pentru prima dată la evenimente sub egida FIFA. Campionatul Mondial va reprezenta un test amplu pentru tehnologiile autonome în afara condițiilor controlate de fabrică.

Pe lângă programul robotic, Hyundai a organizat un serviciu de transport extins în toate cele 16 orașe-gazdă ale campionatului.

Flota auto numără 994 de autoturisme și 506 autobuze, care vor transporta echipele, oficialii, presa și personalul în SUA, Canada și Mexic. Organizatorilor li s-au pus la dispoziție mașini de diferite modele ale mărcilor Hyundai și Genesis, inclusiv în versiuni hibride.

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