Lenovo, Dell și HP majorează prețurile calculatoarelor din cauza creșterii prețului memoriei.

Una dintre primele companii care intenționează să revizuiască prețurile este Lenovo, transmite trendforce.com.

Compania a decis să mențină prețurile actuale până la încheierea sezonului de reduceri din iunie în China. După încheierea promoțiilor, Lenovo plănuiește o nouă ajustare a prețurilor. Conform datelor preliminare, amploarea majorării ar putea fi comparabilă cu revizuirea prețurilor din martie, când unele modele au crescut cu peste 150 de dolari.

Alți jucători de pe piață se confruntă cu probleme similare. Astfel, Dell pregătește și ea o creștere a prețurilor la calculatoare în luna iulie. În segmentul serverelor, produsele companiei au crescut deja cu 20–40%, iar la sfârșitul anului trecut prețul unor PC-uri a crescut cu 10–30%.

HP a revizuit prețurile în primăvara acestui an și se așteaptă la o scădere a livrărilor de calculatoare în a doua jumătate a anului cu 18–19%. Totuși, compania speră să compenseze parțial reducerea volumelor de vânzări printr-un preț mediu mai ridicat al dispozitivelor.

Dintre alți producători, Acer și ASUS raportează, de asemenea, creșteri de prețuri. Acer plănuiește să majoreze prețurile cu aproximativ 5% și indică lipsa procesoarelor centrale. ASUS, la rândul său, semnalează o creștere a prețurilor pe piața internă cu 25–30% și nu exclude menținerea acestei tendințe până la sfârșitul anului.

Motivul principal al scumpirii rămâne situația de pe piața memoriei. Potrivit analiștilor TrendForce, în ultimele 12 luni prețul cipurilor de memorie pe piața spot a crescut de aproximativ patru ori. În mai, prețul cipurilor DDR4 de 8 GB a atins un nivel record de 20 de dolari per cip.