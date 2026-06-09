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9 Iunie 2026, 23:40
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Lansarea Siri AI în țările UE a fost amânată din cauza cerințelor de reglementare

Comisia Europeană a anunțat că lansarea noului asistent AI Siri AI în țările UE nu va avea loc din cauza unei decizii a Apple.

Lansarea Siri AI în țările UE a fost amânată din cauza cerințelor de reglementare.
Lansarea Siri AI în țările UE a fost amânată din cauza cerințelor de reglementare.

Potrivit reprezentanților autorității de reglementare, compania nu a reușit să dezvolte soluții care să respecte cerințele legislației europene privind compatibilitatea, confidențialitatea și securitatea datelor, transmite macrumors.com.

Potrivit Comisiei Europene, în loc să caute o modalitate de a aduce serviciul în conformitate cu normele UE, Apple a solicitat scutirea de obligațiile privind asigurarea compatibilității în cadrul legii Digital Markets Act. Bruxelles-ul informează că o astfel de posibilitate nu este prevăzută de legislație.

Poziția autorității de reglementare diferă de declarațiile Apple. Recent, compania a anunțat că Siri AI nu va fi disponibilă utilizatorilor de iPhone și iPad din Uniunea Europeană, acuzând autoritățile europene de lipsa dorinței de a susține variantele propuse pentru rezolvarea problemei. În special, Apple a propus sistemul Trusted System Agent, care ar fi permis asistenților vocali terți să acceseze în siguranță aceleași funcționalități ale dispozitivului ca și Siri AI.

Comisia Europeană susține că problema nu a fost legată de discutarea unor soluții tehnice concrete, deoarece Apple a urmărit o scutire completă de la cerințele legislației. Totodată, compania a declarat anterior că normele DMA cer practic oferirea accesului aproape nelimitat sistemelor AI terțe la dispozitivele utilizatorilor.

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