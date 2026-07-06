Inteligența artificială va elibera rețete medicale fără supraveghere umană în statul american Utah.

Startup-ul Doctronic se pregătește să elimine complet medicii din procesul de prelungire a rețetelor în cadrul unui program pilot din statul Utah.

În prezent, toate deciziile IA sunt încă verificate de medici, dar compania intenționează să treacă în curând la un regim complet automatizat, transmite apnews.com.

Anterior s-a raportat că Utah a început colaborarea cu Doctronic, al cărei sistem procesează cererile de reînnoire a rețetelor pentru pacienții cu boli cronice, din ianuarie este supravegheat de un consiliu format din cinci specialiști în IA, fără niciun medic.

Se menționează că Comisia de Licențiere Medicală a statului practic nu a avut drept de vot în această chestiune. După cum a declarat șeful său, Alan Smith, despre lansarea programului în ianuarie el și colegii săi au aflat din știri, iar în martie 11 membri ai comisiei au semnat o scrisoare prin care solicitau suspendarea proiectului. Aceștia erau îngrijorați de reînnoirea automată a rețetelor pentru medicamente cu efecte secundare și interacțiuni medicamentoase. Potrivit lui Smith, membrilor comisiei li s-a spus că „nimeni nu îi va întreba”.

Utah a lansat proiectul în cadrul unei „cutii de nisip reglementare”, care permite autorităților statului să ridice temporar restricțiile legislative pentru companiile promițătoare de IA. În lista celor 190 de medicamente pe care Doctronic are dreptul să le reînnoiască fără consult medical se numără, de exemplu, anticoagulante periculoase pentru pacienții cu ulcer gastric sau hemoragii interne. Asociația Medicală Americană și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea, afirmând că reînnoirea rețetelor nu este o formalitate de rutină.

În același timp, șeful biroului pentru IA din statul Utah, Zak Boyd, a remarcat că Doctronic acționează momentan cu exces de prudență și adesea transmite cazurile ambigue medicilor: mai multe medicamente, inclusiv unul pentru aritmie, au fost deja eliminate din listă după plângeri privind siguranța.

Pe lângă Utah, reglementări similare pentru companiile de IA au fost introduse în Texas și Wyoming, iar legislatorii din Iowa, Idaho și alte state pregătesc proiecte de lege pentru licențierea formală a serviciilor medicale IA. Multe dintre acestea se bazează pe modelul organizației non-profit Cicero Institute, fondată de Joe Lonsdale, cofondator Palantir. În același timp, Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA), care reglementează tradițional tehnologiile medicale la nivel federal, a declarat că nu a emis permise niciunui chatbot IA, dar intenționează să adopte o poziție reținută în această privință.