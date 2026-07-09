Inteligența artificială a lui Mark Zuckerberg poate utiliza fotografii străine fără permisiune.

Dezactivarea acestei funcții se poate face doar manual, a descoperit publicația WIRED.

Este vorba despre noul model Muse Image, prezentat în laboratorul Meta Superintelligence Labs pe 7 iulie 2026. Acum orice utilizator poate menționa prin @ orice profil public de Instagram direct în cererea către AI. Sistemul va prelua fotografiile acelui profil ca referință vizuală, inclusiv imagini cu fețele persoanelor, și va crea o imagine nouă pe baza acestora. În același timp, nu există nicio limită privind numărul acestor cereri.

Potrivit jurnaliștilor, puteți renunța la includerea fotografiilor dvs. în generări din setările rețelei sociale. Pentru aceasta trebuie să accesați secțiunea Sharing and reuse (Partajare și reutilizare) și să dezactivați comutatoarele pentru postări și Reels în blocul Allow people to use your content on Instagram and with AI features on Meta (Permiteți oamenilor să folosească conținutul dvs. pe Instagram și cu funcțiile AI pe platformele Meta).

Totuși, există nuanțe importante:

- Nu vor exista notificări. Proprietarul contului nu va primi alerte dacă cineva a folosit fotografiile sale pentru a crea o imagine.

- Generările vechi vor rămâne. Dacă imaginile au fost deja create folosind fotografiile dvs. înainte de dezactivarea setării, acestea nu vor fi șterse automat.

- Setarea nu este disponibilă pentru toți. La momentul lansării, formularea actualizată din setări nu a apărut pentru toți utilizatorii — unele conturi încă nu o văd.

- Pe lângă lucrul cu fotografiile altora, Muse Image are o serie de funcții avansate. Modelul poate apela la instrumente de căutare și scriere de cod pentru a îmbunătăți acuratețea rezultatelor, suportă compoziția din mai multe imagini de referință și este integrat cu sistemul Muse Spark.

Funcția este deja disponibilă în aplicația Meta AI, pe site-ul meta.ai, în Stories Instagram din SUA și în WhatsApp în un număr limitat de țări. În curând va apărea și în alte produse ale companiei.

Utilizarea inteligenței artificiale în acest mod poate crea probleme serioase pentru oameni. Mai ales dacă potențialii infractori reușesc să ocolească restricțiile privind crearea de conținut defăimător.