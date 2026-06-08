În Hong Kong va fi deschis un magazin non-stop cu un robot casier umanoid.

Punctul de vânzare va apărea pe faleza districtului Hungham și va deservi locuitorii și turiștii în mai multe limbi, transmite interestingengineering.com.

Despre lansarea proiectului a anunțat secretarul financiar al Hong Kong-ului, Paul Chan. Potrivit acestuia, inițiativa face parte din strategia de popularizare a inteligenței artificiale (IA) și de implementare a tehnologiilor în viața de zi cu zi a locuitorilor orașului.

Magazinul este dezvoltat de o companie chineză specializată în inteligența artificială întruchipată. Intrarea pe piața din Hong Kong va fi primul proiect al acesteia în afara Chinei continentale. Clienții vor fi deserviți de un robot umanoid numit Xiao Gai, care va putea saluta vizitatorii, purta conversații, ajuta la alegerea produselor și însoți procesul de cumpărare.

Punctul de vânzare va fi amplasat într-un pavilion modular cu o suprafață de nouă metri pătrați. Formatul permite adaptarea sortimentului pentru diferite categorii de produse, inclusiv gustări, suveniruri și medicamente fără prescripție.

Proiectul se bazează pe experiența magazinului Galaxy Space Capsule din districtul Haidian din Beijing, care s-a poziționat ca primul magazin cu amănuntul din lume gestionat regulat de un robot umanoid. Potrivit companiei, acest obiectiv deservește zilnic aproximativ o mie de clienți.

Dezvoltatorul susține că instalarea unor astfel de pavilioane robotizate poate crește fluxul de clienți în zonele învecinate cu 30-40%. În lunile următoare, compania plănuiește să lanseze o rețea de 100 de astfel de module în zece orașe.