În China a fost prezentat primul robot universal pentru ajutor la treburile casnice.

Robotul este echipat cu inteligență artificială integrată pentru a-și îmbunătăți constant abilitățile de a efectua treburile casnice și de a comunica cu oamenii. Producătorul nu este încă pregătit să vândă noutatea și caută familii dispuse să îl ia pentru teste.

După cum se știe, roboții industriali tradiționali execută operațiuni strict atribuite. Aceștia nu trebuie să depășească aceste limite, ceea ce este impus de cerințele de siguranță în exploatare și de necesitățile de producție. Roboții de uz casnic, dimpotrivă, vor întâmpina constant situații neașteptate, interacționând în fiecare secundă nu doar cu sarcini casnice de rutină, ci și cu oameni, copii și animale de companie. Din acest motiv, roboților li s-au montat senzori care îi opresc instantaneu în cazul unui risc de contact apropiat cu o persoană.

Potrivit informațiilor, robotul știe să împăturească haine, să gătească sau să încălzească mâncarea, să strângă de pe masă, să spele vasele și să poarte conversații cu persoanele în vârstă. Inteligența artificială integrată în aparat recunoaște obiectivele și sarcinile stabilite, construiește un algoritm de acțiune și își ajustează comportamentul în funcție de situație.

Caracteristicile exacte ale robotului rămân nedivulgate — greutatea, înălțimea, numărul de grade de libertate, tipul acumulatorului, platforma de calcul și prețul. Compania pregătește deja un înlocuitor — modelul GigaBrain 1, al cărui lansare oficială este planificată pentru trimestrul trei al anului 2026.