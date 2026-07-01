În China a fost creată o îmbrăcăminte inteligentă pentru nevăzători.

Cercetătorii au creat un prototip de îmbrăcăminte „inteligentă” care sporește siguranța persoanelor nevăzătoare și cu deficiențe de vedere prin intermediul senzorilor încorporați, ce detectează pericolele și situațiile de urgență.

Zhenzhen Sun de la Universitatea Tehnologiilor Industriale din Zhengzhou și colegii săi susțin că sistemul de avertizare rămâne eficient la o distanță de până la 30 de metri, transmite techno.nv.ua, cu referire la techxplore.com.

Hainele conțin componente computerizate integrate direct în material, cu senzori care monitorizează mediul înconjurător și declanșează avertismente. Testele au arătat că sistemul de avertizare rămâne eficient la o distanță de până la 30 de metri (98 de picioare) în întuneric complet, în timp ce un modul special de detectare a căderilor identifica incidentele în mai puțin de jumătate de secundă, lăsând suficient timp pentru activarea sistemului integrat de protecție.

Studiul subliniază, de asemenea, potențialul hainelor inteligente de a asigura monitorizare, feedback și răspunsuri automatizate, rămânând în același timp potrivite pentru purtarea zilnică. Astfel, lucrarea elimină o lacună în tehnologiile asistive existente. În timp ce bastoanele albe și dispozitivele portabile pentru navigație se concentrează pe evitarea obstacolelor și orientare, cercetătorii susțin că se acordă mai puțină atenție notificărilor de urgență și protecției împotriva loviturilor.

Cercetătorii explică că, pentru implementarea pe scară largă a acestei tehnologii, este necesar să se elimine anumite obstacole. Componentele integrate reduc confortul, durabilitatea unor echipamente nu a fost încă testată pe termen lung, iar calitatea producției poate varia în funcție de scară. Ei identifică, de asemenea, securitatea cibernetică, confidențialitatea datelor și reglementarea ca domenii care necesită dezvoltare suplimentară.

„Calitatea hardware-ului diferitelor dispozitive integrate nu poate fi garantată complet în timpul producției de masă, iar unele produse nu au trecut testele de durată. În viitor, gestionarea grupurilor de utilizatori și întreținerea pot fi realizate printr-o platformă cloud”, au menționat autorii lucrării.