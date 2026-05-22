În China a fost creat un traducător pentru animale.

La începutul lunii mai, compania a lansat precomenzi pentru un traducător bazat pe inteligență artificială. Meng Xiaoyi susține că dispozitivul transmite limbajul animalelor cu o precizie de aproximativ 95%, transmite odditycentral.com.

Dispozitivul costă 118 dolari. Compania a declarat că a primit 10.000 de precomenzi. Totuși, utilizatorii rețelelor sociale au fost deranjați de această dezvoltare. Unii dintre ei au scris că este un „test pentru inteligența umană”, nu un traducător pentru animalele de companie.

Meng Xiaoyi susține că traducătorul a fost dezvoltat pe baza tehnologiei modelului la scară largă Tongyi Qianwen. Dispozitivul a acumulat multe date despre comportamentul și limbajul animalelor de companie. Totuși, compania nu a prezentat niciun test sau studiu care să susțină aceste afirmații.