theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
22 Mai 2026, 22:22
1 906
Copiază linkul
Link copiat

În China a fost creat un traducător pentru animale

Startup-ul chinez Meng Xiaoyi a anunțat crearea unui traducător vocal pentru animale. Dispozitivul se pune pe gâtul animalului de companie și recunoaște vocalizările, emoțiile și limbajul acestuia.

În China a fost creat un traducător pentru animale.
În China a fost creat un traducător pentru animale.

La începutul lunii mai, compania a lansat precomenzi pentru un traducător bazat pe inteligență artificială. Meng Xiaoyi susține că dispozitivul transmite limbajul animalelor cu o precizie de aproximativ 95%, transmite odditycentral.com.

Dispozitivul costă 118 dolari. Compania a declarat că a primit 10.000 de precomenzi. Totuși, utilizatorii rețelelor sociale au fost deranjați de această dezvoltare. Unii dintre ei au scris că este un „test pentru inteligența umană”, nu un traducător pentru animalele de companie.

Meng Xiaoyi susține că traducătorul a fost dezvoltat pe baza tehnologiei modelului la scară largă Tongyi Qianwen. Dispozitivul a acumulat multe date despre comportamentul și limbajul animalelor de companie. Totuși, compania nu a prezentat niciun test sau studiu care să susțină aceste afirmații.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici