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1 Iulie 2026, 16:20
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În 2027, Apple va lansa un model complet nou de Apple Watch

Insiderul Instant Digital relatează că dispozitivul va primi un nou mod de fixare a curelelor, ceea ce ar putea face accesoriile actuale incompatibile cu modelele viitoare.

În 2027, Apple va lansa un model complet nou de Apple Watch.
În 2027, Apple va lansa un model complet nou de Apple Watch.

Apple va modifica sistemul de prindere a curelei la carcasa ceasului, ceea ce va permite eliberarea spațiului interior pentru o baterie cu capacitate mai mare. Insiderul a recomandat utilizatorilor care plănuiesc să cumpere Apple Watch în 2027 să nu achiziționeze curele suplimentare în avans, deoarece noul design al carcasei ar putea renunța la sistemul actual de prindere, transmite macrumors.com.

MacRumors amintește că zvonurile despre modelul Apple Watch X au apărut încă din 2023. Atunci se spunea că, pentru a marca zece ani de la lansarea seriei, Apple pregătește cea mai mare actualizare a ceasurilor, cu un nou sistem magnetic de prindere a curelelor, o carcasă mai subțire și un ecran microLED. Totuși, în loc de aceasta, compania a lansat Apple Watch Series 10, păstrând compatibilitatea cu curelele existente și schimbând designul doar ușor. Acum, după cum notează publicația, se pare că redesignul nu a fost anulat, ci amânat.

Totodată, conform MacRumors, Apple Watch Series 12, a cărei lansare este așteptată în acest an, va păstra designul prezentat în Series 10, cu o carcasă mai subțire, un ecran mărit și un panou spate metalic în care este integrată antena.

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