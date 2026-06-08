Imagini detaliate ale machetelor primului iPhone Ultra pliabil, scurse în mediul online.

Despre acest lucru scrie RBC-Ucraina cu referire la postarea insiderului Sonny Dickson în rețeaua socială X.

Materialele publicate confirmă câteva schimbări importante în abordarea Apple privind crearea primului său telefon pliabil și prototipul unui smartphone care ar putea înlocui tableta.

Caracteristici cheie

Culoare unificată. Sursele susțin că compania a decis să renunțe la culoarea neagră și va lansa prima generație a smartphone-ului flexibil exclusiv în alb. Scopul este, se pare, simplificarea logisticii și producției.

Noul format al camerei selfie. Pe ecranul interior se observă o decupare perfect rotundă pentru camera frontală, în stilul telefoanelor Android. Aceasta va fi prima integrare de acest fel în istoria brandurilor Apple.

Formatul ecranului exterior. În ceea ce privește decupajul de pe ecranul exterior, datele diferă: schemele timpurii indicau o fereastră rotundă, în timp ce ultimele schițe arată o integrare compactă a Dynamic Island, similară cu viitorul iPhone 18 Pro.

Deși se aștepta revenirea senzorului Touch ID în butonul de pornire, inginerii probabil vor păstra sistemul de recunoaștere facială Face ID pentru ambele ecrane.

Parametri tehnici

Anunțul oficial al iPhone Ultra este programat pentru septembrie anul acesta, împreună cu gama iPhone 18 Pro. Deși dispozitivul este prima încercare a Apple în acest segment, analiștii prevăd că noutatea va depăși în volum de vânzări toate echivalentele flexibile bazate pe Android.

Conform datelor inginerești, aparatul va avea un ecran exterior de 5,5 inci și un ecran interior mare, flexibil, de 7,8 inci. Smartphone-ul va funcționa pe baza celui mai nou procesor A20 Pro, fabricat printr-un proces tehnologic de 2 nanometri.

De asemenea, insiderii informează că noutatea va avea cea mai mare baterie din întreaga istorie a gamei iPhone, însă capacitatea exactă nu este încă dezvăluită.

Camera principală va fi duală - dezvoltatorii au decis să renunțe la teleobiectiv în prima generație a dispozitivului.

Hibrid de sisteme de operare: ce așteptări de la prezentarea WWDC?

Deși smartphone-ul va fi prezentat toamna, experții nu exclud ca primele dezvoltări software Apple să fie demonstrate deja la conferința WWDC 2026, în timpul prezentării noului sistem de operare.

Pentru dispozitivul pliabil se pregătește o modificare specială a software-ului, care va fi un hibrid între iOS și iPadOS. O astfel de arhitectură va permite interfeței să se adapteze intuitiv la schimbarea poziției ecranului.

Caracteristica principală a sistemului va fi funcția de scalare automată a aplicațiilor. Programele care inițial nu au fost create pentru ecrane flexibile vor putea fi afișate corect și fără erori vizuale pe ecranul mare de 7,8 inci.