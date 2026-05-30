IA devine mai scumpă decât angajații: Companiile din SUA își schimbă politica de utilizare a rețelelor neuronale.

Tehnocorporațiile americane s-au confruntat cu necesitatea revizuirii urgente a bugetelor din cauza creșterii bruște a cheltuielilor operaționale pentru întreținerea agenților AI. După cum relatează publicația Axios, una dintre cele mai mari companii mondiale a cheltuit într-o lună 500 de milioane de dolari pentru utilizarea rețelei neuronale Claude de la Anthropic. S-a constatat că acest lucru s-a întâmplat din cauza lipsei unor limite stabilite pentru utilizarea serviciului de către angajați în cadrul abonamentului corporativ.

Anterior, un client Google Cloud a primit o factură de 18.000 de dolari pentru un buget planificat de 7 dolari, iar creatorul proiectului OpenClaw împreună cu o echipă de trei persoane a consumat 1,3 milioane de dolari pe tokenuri OpenAI API în 30 de zile.

În contextul unor astfel de riscuri financiare, conducerea giganților IT începe să schimbe politica internă. La mijlocul lunii mai s-a aflat că Microsoft a obligat inginerii care lucrează la Windows, Microsoft 365, Outlook și Teams să înceteze complet utilizarea Claude Code și să transfere toate proiectele în Microsoft Copilot până la sfârșitul lunii iunie 2026.

O situație similară este observată la Uber, unde directorul tehnic Pravin Neppalli Naga a anunțat epuizarea completă a bugetului pentru Claude Code, inițial calculat pentru întregul an 2026. De la începutul anului, ponderea inginerilor companiei implicați în lucrul cu acest instrument a crescut de la 32% la 84%. În același timp, directorul operațional Uber, Andrew Macdonald, a constatat că rețelele neuronale încă nu aduc randamentul așteptat, iar costurile crescânde pentru agenții AI din cadrul companiei devin tot mai greu de justificat.

În aprilie, vicepreședintele Nvidia, Brian Catanzaro, a confirmat că cheltuielile pentru puterea de calcul destinată rețelelor neuronale în divizia sa depășesc deja cheltuielile pentru salariile specialiștilor.

Directorul general al dezvoltatorului de software CloudBees, Anuj Kapur, a sugerat într-un comentariu pentru Axios că reducerile masive de personal la Meta și Amazon pot fi dictate nu atât de automatizarea proceselor, cât de căutarea de fonduri pentru compensarea cheltuielilor pentru infrastructura AI.

Analiștii leagă consumul anormal de resurse de caracteristicile tehnice ale agenților AI și de factorul uman. Sistemele moderne de agenți pot consuma de 1000 de ori mai multe tokenuri decât modelele lingvistice standard, datorită generării constante de cereri cu context voluminos.

Fosta specialistă principală în AI la Microsoft, Sofia Velastegi, a remarcat că angajații tind să automatizeze nu sarcinile care sunt profitabile comercial pentru afacere, ci pe cele pe care personal le consideră neplăcute. De exemplu, au fost înregistrate cazuri de risipă inutilă a tokenurilor corporative când inginerii folosesc rețele neuronale pentru solicitări despre prognoza meteo.

În plus, directorul general al Micro1, Ali Ansari, a raportat răspândirea practicii „tokenmaxing”, când angajații cresc artificial volumul utilizării AI pentru a-și crește ratingul intern. La Amazon, acest lucru a dus deja la renunțarea la sistemul de evaluare a angajaților bazat pe activitatea cu rețelele neuronale.

Ca răspuns la aceste provocări, departamentele financiare implementează protocoale stricte de control. Accesul la AI este acum limitat în funcție de rolul angajatului, se introduc cote pentru cheltuielile lunare și recomandări pentru reutilizarea răspunsurilor.

Schimbări au loc și din partea furnizorilor: Google a trecut la un nou sistem de calcul al limitelor pentru Gemini, unde costul depinde de complexitatea sarcinii și de durata dialogului. Acest lucru a dus deja la cazuri în care o singură cerere de generare video a epuizat complet limita de cinci ore a abonamentului plătit Google AI Pro.