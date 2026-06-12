Huawei se pregătește să majoreze în curând prețurile la dispozitivele sale.

Potrivit Huawei Central, compania a trimis partenerilor săi cheie și clienților corporativi din China o „notificare de ajustare a prețurilor”, care va afecta toate produsele Huawei începând cu 1 iulie 2026.

Huawei a indicat schimbările din lanțurile de aprovizionare ale industriei globale a cipurilor, precum și cererea ridicată pentru sistemele de inteligență artificială, drept doi factori principali care exercită o „presiune constantă în creștere asupra costurilor” pentru companie.

Într-un comunicat citat de Huawei Central, compania afirmă: „…după o analiză atentă a diferiților factori, începând cu 1 iulie 2026 vom face ajustări corespunzătoare ale prețurilor pentru produsele inteligente fabricate de compania noastră, cu scopul de a reduce presiunea constantă în creștere asupra costurilor”.

Creșterea rapidă a prețurilor la memoria RAM și la stocare a obligat Huawei să majoreze prețurile produselor sale. Compania nu a oferit încă detalii privind amploarea modificărilor de preț.