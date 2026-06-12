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12 Iunie 2026, 13:56
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Huawei se pregătește să majoreze în curând prețurile la dispozitivele sale

Huawei s-a alăturat listei tot mai lungi de branduri care sunt nevoite să majoreze prețurile produselor.

Huawei se pregătește să majoreze în curând prețurile la dispozitivele sale.
Huawei se pregătește să majoreze în curând prețurile la dispozitivele sale.

Potrivit Huawei Central, compania a trimis partenerilor săi cheie și clienților corporativi din China o „notificare de ajustare a prețurilor”, care va afecta toate produsele Huawei începând cu 1 iulie 2026.

Huawei a indicat schimbările din lanțurile de aprovizionare ale industriei globale a cipurilor, precum și cererea ridicată pentru sistemele de inteligență artificială, drept doi factori principali care exercită o „presiune constantă în creștere asupra costurilor” pentru companie.

Într-un comunicat citat de Huawei Central, compania afirmă: „…după o analiză atentă a diferiților factori, începând cu 1 iulie 2026 vom face ajustări corespunzătoare ale prețurilor pentru produsele inteligente fabricate de compania noastră, cu scopul de a reduce presiunea constantă în creștere asupra costurilor”.

Creșterea rapidă a prețurilor la memoria RAM și la stocare a obligat Huawei să majoreze prețurile produselor sale. Compania nu a oferit încă detalii privind amploarea modificărilor de preț.

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