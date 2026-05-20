Google va transforma chatbotul Gemini într-un agent AI autonom.

În decurs de un an, audiența serviciului a crescut de mai mult de două ori, de la 400 milioane de utilizatori în 2025 la peste 900 milioane de persoane în 230 de țări lunar.

Principala schimbare — Gemini trebuie să devină nu doar un asistent care răspunde la solicitări, ci un agent capabil să îndeplinească singur sarcini în fundal, transmite blog.google.

Partea principală a actualizării este Gemini Spark, un asistent personal AI bazat pe modelul Gemini 3.5, care trebuie să funcționeze 24/7. Spark este integrat în instrumentele Google Workspace — Gmail, Docs și Slides — și poate continua să îndeplinească sarcini în mod autonom chiar și după închiderea aplicației. Printre scenarii se numără analiza automată a extraselor de cont pentru cardurile de credit, monitorizarea mesajelor primite conform criteriilor stabilite și pregătirea rapoartelor sumare din corespondență și notițele întâlnirilor.

În același timp, Google a lansat Daily Brief — un digest matinal personalizat, care colectează mesajele urgente din Gmail, evenimentele viitoare din Calendar și le transformă într-un rezumat structurat cu pași recomandați pentru continuare. Momentan, funcția este disponibilă doar în SUA pentru abonații Google AI Plus, Pro și Ultra.

Interfața aplicației a fost tradusă într-un nou limbaj de design Neural Expressive — cu animații dinamice, tipografie actualizată și feedback tactil. Gemini formează acum răspunsuri în timp real și poate integra în acestea imagini, cronologii interactive și grafică dinamică, nu doar blocuri text obișnuite. Actualizarea este lansată global pe web, Android și iOS pentru toți utilizatorii.

Google a extins, de asemenea, lista serviciilor care pot fi conectate la Gemini prin protocolul MCP. Printre acestea se numără Canva, OpenTable și Instacart. În săptămânile următoare, Spark va primi capacitatea de a controla browserul, de a trimite mesaje text și emailuri; va apărea și un instrument pentru crearea de subagenți personalizați. Vara anului 2026 va fi lansată o versiune a aplicației pentru macOS cu suport pentru Spark și funcții vocale noi.

Spark este momentan disponibil unui cerc restrâns de testeri. Versiunea beta pentru abonații Google AI Ultra din SUA este planificată să fie deschisă săptămâna viitoare.

Google subliniază separat că agentul va solicita confirmarea utilizatorului înainte de a efectua acțiuni cu posibile consecințe serioase, de exemplu, înainte de plăți sau trimiterea de emailuri. Pentru sistemele AI agent, această limită între sugestii și acțiuni reale devine tot mai importantă în contextul atenției sporite din partea autorităților de reglementare.