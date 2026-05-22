Google începe să insereze reclame direct în răspunsurile la căutările efectuate

Google a început să plaseze reclame generate de Gemini direct în răspunsurile obținute în urma căutărilor în modul AI. Acum, reclamele apar în recomandările extinse și selecții, iar acest format este în prezent testat în SUA, scrie durovscode.com, preia focus.ua.

La conferința Google Marketing Live 2026, compania a prezentat noi formate de reclame pentru căutarea în modul AI, bazată pe Gemini. Pentru prima dată, Google plasează reclame direct în răspunsul generat de AI, nu alături de acesta. Toate reclamele sunt clar marcate ca „Sponsorizate”. Acest format este în prezent testat în SUA.

Pentru căutarea în modul AI au fost prezentate patru noi formate de reclame, dintre care două se remarcă ca fiind cele mai importante.

Formatul de reclamă Conversational Discovery este conceput pentru a se adapta la cererea specifică a utilizatorului, Gemini generând o reclamă adaptată contextului întrebării, nu potrivită cu cuvinte cheie fixe.

În unul dintre exemplele oferite de Google, un utilizator întreabă cum să facă ca în casa sa să miroase „ca în spa-uri luxoase sau în pădurea ploioasă”, iar în răspuns apare o reclamă pentru produsul corespunzător.

Al doilea format, Highlighted Answers, inserează reclamele direct în listele de recomandări generate de AI. De exemplu, la o căutare despre aplicații pentru învățarea limbilor, se poate primi o listă atent selectată, în care Duolingo apare alături de alte opțiuni, clar marcate ca reclamă.

Caracteristica distinctivă a ambelor formate este o explicație independentă de la AI, plasată lângă conținutul sponsorizat. Gemini oferă propriul comentariu lângă reclama advertiserului, evaluând produsul sau serviciul și explicând de ce această opțiune corespunde cererii utilizatorului.

Google poziționează această funcție ca un răspuns direct la preocupările evidente privind conflictul de interese, și anume dacă recomandările AI pot fi de încredere dacă sunt plătite.

În lunile următoare, reclamele se vor extinde și în secțiunea „Cumpărături”. Utilizatorii vor putea descrie în detaliu ce caută, iar Gemini va oferi opțiuni și va explica cum ofertele sponsorizate corespund parametrilor indicați.

Modul AI schimbă complet modelul tradițional de căutare Google, în care compania câștigă majoritatea banilor din reclame plasate lângă linkuri. Acum, Google încearcă să transfere această monetizare într-un format nou, fără a pierde venituri.