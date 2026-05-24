Google consideră că un AI extrem de puternic va apărea până în 2030.

Despre aceasta a declarat directorul general al DeepMind (divizia de inteligență artificială a Google), Demis Hassabis.

Potrivit acestuia, dezvoltarea unor astfel de sisteme nu va avea loc printr-un salt brusc, ci printr-o serie de îmbunătățiri treptate, care vor deschide noi oportunități pentru tehnologie și știință. Despre acest lucru scrie PCMag.

Hassabis a menționat că apariția AGI ar putea fi un eveniment al cărui impact va fi „de zece ori mai puternic decât revoluția industrială și de zece ori mai rapid”. Totodată, el și-a exprimat încrederea că dezvoltarea tehnologiilor nu va conduce neapărat la consecințe negative. În opinia sa, inteligența artificială poate accelera progresul în medicină, știința materialelor, matematică și energie.

Pentru a evalua apariția AGI, șeful DeepMind a propus propria variantă a „testului Einstein”: sistemul poate fi instruit în fizică doar până în 1901, iar apoi se verifică dacă poate ajunge singur la descoperiri similare cu cele pe care Albert Einstein a început să le publice în 1905. Hassabis a recunoscut că modelele actuale nu sunt încă capabile de acest lucru, însă consideră că o astfel de posibilitate este realistă în viitor.

Șeful DeepMind a numit, de asemenea, piața inteligenței artificiale „cea mai dură competiție din istoria tehnologiei”, subliniind că Google dispune de o bază puternică de cercetare și experiență în implementarea tehnologiilor în servicii de masă.