Google a prezentat cea mai amplă actualizare a motorului de căutare din ultimii 25 de ani.

Schimbarea cheie este o integrare și mai profundă cu inteligența artificială. Rezultatele obișnuite ale căutării, cu zeci de linkuri către diferite site-uri, vor trece treptat pe plan secundar. Jurnaliștii scriu că, practic, căutarea în forma cu care toată lumea s-a obișnuit în aproape trei decenii a încetat să mai existe. „Meduza” povestește cum să cauți acum informații pe Google și ce alte noutăți a prezentat Google la conferință.

Câmpul de căutare Google s-a transformat într-o fereastră de dialog cu AI. Iar în lunile următoare va învăța să genereze mini-aplicații

Google a început să transforme căutarea sa acum doi ani. Atunci compania a prezentat funcția AI Overview — răspunsuri scurte generate de IA pe baza cererii utilizatorului, afișate înaintea rezultatelor principale ale căutării. În martie 2025, Google a lansat noul mod AI Mode, care permitea comunicarea cu motorul de căutare ca cu un chatbot și adresarea de întrebări suplimentare într-o filă separată din meniul de căutare. Compania notează că, după un an, acest mod este folosit lunar de peste un miliard de persoane.

Ieri, la conferința Google I/O 2026, dezvoltatorii au anunțat că au decis să refacă complet însăși linia de căutare. Acum aceasta reprezintă o fereastră de dialog care se mărește dinamic, adaptându-se la cereri lungi și complexe. Și dacă răspunsul inteligenței artificiale este incomplet, conversația poate continua pentru a cere detalii suplimentare.

Cererea poate fi nu doar text, ci și imagini, videoclipuri sau fișiere, precum și informații trase în linia de căutare din alte file ale browserului Chrome. Ca exemplu, la conferință a fost arătat cum motorul de căutare caută o rochie potrivită într-un anumit interval de preț, folosind două fotografii și o cerere text.

A doua noutate este reprezentată de agenții AI de căutare, care pot fi folosiți prin linia de căutare. Aceștia vor funcționa non-stop, analizând constant informațiile pe o temă dată și trimițând actualizări dacă este necesar. De exemplu, dacă îi oferi agentului IA parametrii exacți ai unui apartament, acesta va scana anunțurile noi de închiriere și va notifica utilizatorul despre apariția unor opțiuni potrivite. În general, chatbot-urile și agenții IA pot face deja toate acestea, dar ca sisteme separate, nelegate de motorul de căutare.

De asemenea, compania va îmbunătăți și extinde posibilitățile de rezervare prin agenți (de exemplu, restaurante) prin linia de căutare. Sistemul va putea oferi informații actualizate pentru o cerere specifică, inclusiv date despre prețuri și disponibilitatea locurilor, precum și un link pentru finalizarea rezervării. În anumite cazuri, cum ar fi căutarea serviciilor cosmetologice, motorul de căutare IA va putea contacta compania în numele utilizatorului.

În plus, dezvoltatorii au anunțat că plănuiesc să integreze direct în căutare funcționalitățile Google Antigravity — propria platformă pentru dezvoltarea IA, lansată în toamna anului 2025. Aceasta va permite obținerea răspunsurilor sub formă de vizualizări interactive, grafice, tabele și chiar mini-aplicații generate de inteligența artificială.

Astfel de aplicații vor fi potrivite pentru rezolvarea sarcinilor complexe sau pe termen lung, cum ar fi planificarea evenimentelor. Motorul de căutare va putea genera un panou complet de monitorizare, cu ajutorul căruia utilizatorul va vedea stadiul de pregătire pentru fiecare punct. Sau se va putea cere Google să scrie cod pentru un tracker de fitness personalizat, care să ia în calcul toți parametrii necesari. În plus, acesta va putea oferi informații actualizate în timp real — de exemplu, despre vreme — și va crea hărți interactive pentru alergări.

Baza pentru toate aceste noutăți va fi noul model IA Gemini 3.5 Flash, prezentat și el la conferință. Acesta este orientat în primul rând spre rezolvarea sarcinilor agenților și, potrivit datelor Google, depășește semnificativ versiunile anterioare Gemini în benchmark-urile cheie.

Google a început deja să actualizeze căutarea în toate regiunile unde este disponibil modul AI Mode. Agenții de căutare vor fi disponibili vara anului 2026, dar inițial doar pentru abonații plătitori Gemini. Funcționalitățile extinse de rezervare pentru toți utilizatorii — tot din vară — sunt anunțate momentan doar pentru SUA. Integrarea Google Antigravity va avea loc în lunile următoare, dar va fi disponibilă doar în SUA pentru abonații plătitori.

Noul motor de căutare IA va schimba obiceiurile a milioane de oameni. Se pare că căutarea pe Internet nu va mai fi la fel

În timpul conferinței, șefa căutării Google, Elizabeth Reid, a subliniat că aceasta este cea mai amplă actualizare a liniei de căutare din ultimii peste 25 de ani — practic de la înființarea companiei. Poate părea o evoluție treptată a ideilor prezentate acum doi ani de dezvoltatori. Dar, de fapt, consecințele pe termen lung ale unei astfel de transformări a motorului de căutare pot fi mult mai serioase.

În spatele acestui anunț se ascunde o schimbare arhitecturală importantă, scrie publicația VentureBeat. Compania combină AI Overview și AI Mode într-un singur interfață fără întreruperi, încurajând utilizatorii să continue dialogul cu IA. În plus, Google vrea să schimbe definitiv și obiceiurile utilizatorilor: să îi facă să vorbească cu motorul de căutare, nu să caute informații printr-un set de cuvinte cheie.

După aceste anunțuri, remarcă TechCrunch, căutarea în forma cu care toată lumea s-a obișnuit — cu linkuri și necesitatea de a accesa site-uri — a încetat practic să mai existe. Publicația subliniază că se schimbă și rolul omului în acest proces. Dacă înainte era participant direct la căutare, acum devine un utilizator căruia i se oferă informație gata pregătită.

Rezultatele căutării vor deveni în viitorul apropiat pagini web interactive, iar linkurile obișnuite către site-uri vor trece mult pe plan secundar. Toate aceste schimbări vor afecta și mai mult pe cei care creează conținut sau depind de numărul vizualizărilor acestuia. De exemplu, editorii, advertiserii și specialiștii în SEO.

Totodată, Google oferă practic puțin timp pentru adaptarea la noua realitate. O parte din funcții au devenit disponibile imediat după anunț, iar altele vor fi lansate în lunile următoare. În anumite domenii, în special în publicitate, schimbările vor deschide noi oportunități, adaugă VentureBeat. Cel puțin pentru că dialogul inteligent cu rețeaua neuronală va permite o mai bună înțelegere a nevoilor utilizatorului în momentul concret.

Totuși, schimbările creează și noi incertitudini și dificultăți. Dacă o persoană este concentrată pe dialogul cu IA, va dori ea să se distragă pentru a accesa un link publicitar? Unde și în ce moment al dialogului acesta va părea cel mai natural? Și, în final, cât de sigur este acest lucru pentru utilizatori? Nu vor afla corporațiile prea multe despre noi?

De la apariția sa, căutarea Google a devenit principala ușă digitală către Internet pentru utilizatorii din întreaga lume, rezumă publicația Gizmodo. Acum, odată cu ultima actualizare IA, Google schimbă încuietorile acestei uși.