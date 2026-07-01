Google a integrat o rețea neuronală în camera unei mașini.

Google a prezentat o funcție experimentală pentru asistentul AI Gemini, care permite sistemului să analizeze mediul înconjurător cu ajutorul camerei din automobil.

Tehnologia a fost demonstrată pe crossoverul electric Volvo EX60, transmite arenaev.com.

În timpul demonstrației, Gemini a avut acces la imaginea de la camera orientată înainte și a putut răspunde la întrebări despre clădiri, obiective turistice și alte obiecte întâlnite pe traseu. Astfel, inteligența artificială a combinat pentru prima dată un model lingvistic cu un sistem de percepție vizuală a mediului înconjurător al automobilului.

Prezentarea a fost realizată de președintele Android, Samir Samat, și de șeful Google AI Studio, Logan Kilpatrick, pe teritoriul campusului Google din Mountain View.

În timpul testului de condus, Gemini a recunoscut cu succes mai multe obiecte, inclusiv obiectul de artă The Orb, acoperișul solar al clădirii Gradient Canopy și scena de concerte Shoreline Amphitheatre, oferind informații despre caracteristicile și istoria acestora.

Google a subliniat că sistemul nu realizează filmări video continue. Camera se activează doar după ce șoferul pune o întrebare, iar accesul la imagine se întrerupe automat imediat după generarea răspunsului. Această abordare are scopul de a minimiza riscurile pentru confidențialitatea utilizatorilor.

Tehnologia se află încă într-o fază incipientă de dezvoltare. În timpul demonstrației s-a observat o întârziere semnificativă legată de transmiterea datelor către servere. În plus, interfața nu afișează imaginea de la cameră pe ecranul sistemului multimedia al automobilului, iar șoferul primește doar răspunsul vocal.

Ca unul dintre cele mai promițătoare scenarii de utilizare, Google ia în considerare asistența în călătoriile în străinătate. De exemplu, șoferul va putea cere lui Gemini să citească și să traducă un indicator rutier într-o limbă necunoscută, fără a se distrage cu telefonul în timpul condusului.

Compania nu dezvăluie termenele de lansare a funcției în automobilele de serie. De asemenea, Google nu comunică deocamdată dacă această posibilitate va fi oferită și altor modele cu platforma Google Built-in.