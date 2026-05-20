20 Mai 2026, 23:39
Europa și China au lansat misiunea Smile pentru studierea magnetosferei Pământului

Agenția Spațială Europeană (ESA), împreună cu Academia Chineză de Științe (CAS), au lansat racheta purtătoare Vega-C cu aparatul spațial SMILE la bord.

Misiunea, care a început de la cosmodromul din Kourou (Guyana Franceză), este destinată studiului interacțiunii vântului solar cu magnetosfera Pământului, transmite news.am.

Proiectul Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer (Smile) este planificat pentru trei ani. În decursul următoarei luni, aparatul va efectua 11 porniri ale motorului pentru a ajunge pe o orbită eliptică înaltă deasupra polilor Nord și Sud. Colectarea completă a datelor va începe în iulie anul curent.

Smile va fi prima misiune care utilizează radiația X pentru observarea magnetosferei. La bord sunt instalate patru instrumente, inclusiv camere cu raze X și ultraviolete. Ultima va permite înregistrarea continuă a aurorelor polare timp de 45 de ore. Oamenii de știință intenționează să combine datele obținute pentru a înțelege cum reacționează planeta la bombardamentul constant cu particule solare și la ejecțiile de masă coronală.

Astronomii subliniază că tocmai magnetosfera protejează viața pe planetă de efectele distructive ale radiației cosmice și furtunilor geomagnetice, însă mecanismele exacte ale funcționării sale rămân până acum subiect de cercetare. Misiunea Smile are scopul de a elimina aceste lacune în cunoștințe prin cooperarea internațională a oamenilor de știință din Europa și China.

