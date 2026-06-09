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9 Iunie 2026, 17:21
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Compania OpenAI a anunțat pregătirile pentru procedura de listare pe bursă

Compania OpenAI care a dezvoltat chatbotul ChatGPT, se pregătește pentru listarea pe bursă în Statele Unite. Acest lucru reiese dintr-un comunicat de presă al companiei, publicat luni, 8 iunie.

Compania OpenAI a anunțat pregătirile pentru procedura de listare pe bursă.
Compania OpenAI a anunțat pregătirile pentru procedura de listare pe bursă.

Conform acestui document, compania a depus în mod confidențial o cerere în formularul S-1 la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC). Acest pas este necesar pentru pregătirea ofertei publice inițiale (IPO) și ulterior pentru listarea pe bursă, transmite dw.com.

De menționat că OpenAI încă nu a stabilit un termen concret pentru listarea pe bursă. „Acest proces poate dura ceva timp, deoarece există lucruri pe care am dori să le facem și care probabil sunt mai ușor de realizat fiind o companie privată”, se arată în comunicat.

Cu câteva zile în urmă, competitorul OpenAI, compania Anthropic, care a dezvoltat modelul de inteligență artificială Claude, a anunțat și ea listarea pe bursă.

Potrivit agenției Reuters, listarea OpenAI pe piața de capital ar putea avea loc chiar în septembrie. Capitalizarea sa ar putea atinge 1 trilion de dolari (865 miliarde de euro).

De asemenea, se așteaptă ca până la sfârșitul lunii iunie să aibă loc oferta publică inițială a acțiunilor companiei SpaceX a miliardarului american Elon Musk.

Sursă
dw.com logodw
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