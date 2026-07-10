CE: Instagram și Facebook atrag utilizatorii printr-un design „captivant”

Comisia Europeană a constatat preliminar că Meta a încălcat Legea serviciilor digitale (DSA) din cauza întârzierei în implementarea modificărilor pe Instagram și Facebook, deschizând astfel calea pentru o amendă de miliarde.

Concluziile publicate vineri se concentrează pe funcții precum derularea infinită, redarea automată, notificările push și algoritmii de recomandare foarte personalizați – instrumente care, potrivit autorităților de reglementare, pun utilizatorii în modul „pilot automat” și îi împing către utilizarea obsesivă a serviciilor, transmite euronews.com.

„Protejarea sănătății fizice și mentale a europenilor trebuie să fie o prioritate pentru platformele de social media”, a declarat într-un comunicat de presă vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen.

„Legea serviciilor digitale stabilește reguli clare care permit tragerea la răspundere a platformelor pentru designul captivant al serviciilor lor și consecințele acestuia. Intenționăm să asigurăm o aplicare strictă a legislației noastre în Europa”, se arată în continuare în declarație.

Ancheta Comisiei Europene, începută în mai 2024, a arătat că Meta nu a evaluat corespunzător riscurile pe care platformele sale le creează pentru bunăstarea fizică și mentală a utilizatorilor, în special a minorilor și a adulților vulnerabili.

Anchetatorii au constatat că compania a ignorat datele privind timpul petrecut de adolescenți pe Instagram și Facebook noaptea, precum și modul în care optimizarea formatelor precum Reels și Stories poate conduce la utilizare excesivă sau obsesivă.

De asemenea, s-a descoperit că mecanismele de protecție existente ale Meta sunt insuficiente. Potrivit Comisiei Europene, instrumentele de control al timpului petrecut online, inclusiv cele activate implicit pentru adolescenți, pot fi ușor ignorate de utilizatori și nu conduc la o reducere semnificativă a timpului petrecut pe platforme.

Între timp, instrumentele de control parental sunt considerate eficiente doar pentru părinții care au suficiente cunoștințe tehnice și timp pentru a le utiliza, ceea ce, în opinia autorităților, le reduce semnificativ valoarea.

Sunt necesare modificări suplimentare ale designului

Comisia Europeană a cerut Meta să aducă modificări structurale în designul ambelor platforme: să dezactiveze implicit funcțiile de redare automată și derulare infinită, să introducă pauze eficiente în timpul petrecut în fața ecranului și să ajusteze sistemele de recomandare pentru a le face mai puțin orientate spre implicare.

Concluziile preliminare nu determină o decizie finală. Meta are acum dreptul să consulte materialele anchetei Comisiei Europene și să prezinte un răspuns scris înainte de orice decizie privind nerespectarea legii.

Dacă concluziile vor fi confirmate, Meta riscă o amendă de până la 6% din cifra sa globală anuală de afaceri – sumă care poate depăși 12 miliarde de dolari (11 miliarde de euro), bazându-se pe veniturile companiei din 2025, care au fost puțin sub 201 miliarde de dolari.

Este o nouă măsură în cadrul DSA împotriva marilor platforme online.

Primele două amenzi conform acestei legi au fost aplicate în decembrie platformei X a lui Elon Musk – 120 milioane de euro, iar în mai gigantului chinez de comerț electronic Temu – 200 milioane de euro.

Ancheta se desfășoară paralel cu o verificare separată a mecanismelor de confirmare a vârstei la Meta pentru utilizatorii sub 13 ani, pentru care concluziile preliminare au fost adoptate în aprilie.