Casa de modă italiană Prada a prezentat un costum pentru astronauții NASA.

Costumul va fi purtat sub costumul principal AxEMU în timpul lucrului pe suprafața Lunii și ieșirilor în spațiul cosmic deschis, transmite techno.nv.ua.

Axiom Space a prezentat sistemul Liquid Cooling and Ventilation Garment (LCVG) — stratul de bază al echipamentului, care va ajuta la menținerea unei temperaturi corporale confortabile pentru astronauți în interiorul costumului spațial.

Costumul este echipat cu o rețea de tuburi prin care circulă apă rece. Aceasta elimină excesul de căldură de pe corpul uman. Spre deosebire de vechile sisteme de răcire, noul LCVG are un sistem de rezervă în caz de defectare a celui principal.

De asemenea, în LCVG este integrat un sistem de ventilație. Acesta furnizează aer proaspăt cu oxigen în casca costumului AxEMU și direcționează dioxidul de carbon expirat către un sistem de purificare pentru recirculare ulterioară.

Colaborarea dintre Axiom Space și Prada nu este primul caz în care NASA participă la proiecte ce combină tehnologii avansate și soluții de design. Anterior, agenția a finanțat conceptul costumului BioSuit, dezvoltat de profesoara de la Institutul Tehnologic din Massachusetts, Dava Newman, cu participarea arhitectului Guillermo Trotti.