Boeing pregătește pentru zbor un avion fără comenzi de direcție și flapsuri. În locul suprafețelor mobile obișnuite, avionul folosește jeturi de aer comprimat eliberate prin orificii speciale din aripă.

Compania subsidiară Boeing, Aurora Flight Sciences, a început instalarea aripii pe drona experimentală X-65, creată la cererea agenției DARPA. Despre aceasta a anunțat compania pe rețelele sociale. Proiectul are scopul de a demonstra o metodă fundamental nouă de control al avionului – fără eleroane, flapsuri și alte suprafețe mobile tradiționale.

Dacă testele vor fi reușite, tehnologia ar putea schimba abordarea în proiectarea atât a aviației militare, cât și a celei civile.

Controlul aerului în locul pieselor mobile

Caracteristica principală a X-65 este sistemul activ de control al fluxului de aer (Active Flow Control, AFC). În locul suprafețelor mobile obișnuite, avionul folosește jeturi de aer comprimat, eliberate prin orificii speciale din aripă.

În total, pe suprafețele portante sunt instalate 14 astfel de dispozitive. Ele creează modificări locale ale fluxului de aer și permit controlul a trei mișcări principale ale avionului: roll (înclinare laterală), pitch (înclinare longitudinală) și yaw (rotație pe direcție), adică înclinarea, ridicarea botului și virajul pe traiectorie.

În prima etapă, X-65 va utiliza atât comenzile tradiționale, cât și noul sistem. Acest lucru va permite inginerilor să compare eficiența celor două abordări și să se pregătească în siguranță pentru zboruri exclusiv cu AFC.

„Suprafețele obișnuite ale X-65 servesc ca o specie de roți auxiliare, care ne ajută să înțelegem cum poate fi folosit sistemul AFC în locul flapsurilor și eleroanelor tradiționale”, a explicat fostul șef al programului CRANE din DARPA, Richard Vlezien.

Pentru evaluarea rezultatelor, avionul va fi echipat cu senzori care vor înregistra diferențele dintre schemele clasice și cele noi de control.

Aripa pentru X-65 a fost fabricată la fabrica Aurora Flight Sciences din Virginia de Vest. În prezent, asamblarea aparatului continuă la o altă unitate a companiei din statul Virginia. Primul zbor este planificat pentru începutul anului 2027.

Drona are o schemă aerodinamică neobișnuită, cu aripi triunghiulare unite. Vârfurile lor se întâlnesc, formând o construcție unică cu o anvergură de aproximativ 9 metri. Această soluție permite testarea diferitelor variante de săgeată a aripii. În plus, secțiunile individuale sunt modulare, pentru a putea fi instalate rapid în viitor noi variante ale sistemului AFC.

Avionul este echipat și cu două derive, o admisie de aer inferioară și o singură duză de reacție. Masa sa la decolare este de aproximativ 3,2 tone.

De ce sunt militarii interesați de această tehnologie

Inițial, primul zbor era planificat pentru 2025, însă termenele au fost amânate din cauza problemelor cu livrările și creșterii costurilor dezvoltării.

Interesul pentru proiect este legat de avantajele potențiale ale noului sistem de control. Renunțarea la numeroase mecanisme mobile poate reduce masa avionului, scădea necesarul de întreținere și crește fiabilitatea construcției.

De asemenea, lipsa suprafețelor de control proeminente îmbunătățește aerodinamica și poate crește eficiența zborului, în special la altitudini mari.

Tehnologia este considerată deosebit de promițătoare pentru avioanele cu invizibilitate redusă. Eleroanele și flapsurile tradiționale creează spații și proeminențe care reflectă undele radio și fac aparatul mai vizibil pentru radare. Sistemul AFC este integrat în suprafața fuzelajului, păstrând contururi exterioare mai netede.

Potrivit vicepreședintelui Aurora Flight Sciences, Larry Wirsing, X-65 va deveni un laborator zburător pe termen lung, ale cărui date vor ajuta la crearea noilor generații de aparate de zbor.

„Platforma X-65 va fi un instrument pe termen lung pentru testele de zbor, iar noi suntem siguri că dezvoltările viitoare de avioane și misiunile de cercetare vor putea folosi tehnologiile de bază și datele din testele de zbor”, a subliniat el.