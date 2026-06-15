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15 Iunie 2026, 22:24
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Apple vrea să introducă un abonament plătit pentru Siri

Apple ia în considerare monetizarea funcțiilor avansate ale asistentului vocal Siri, pe fondul creșterii costurilor pentru dezvoltarea și întreținerea serviciilor de inteligență artificială.

Apple vrea să introducă un abonament plătit pentru Siri.
Apple vrea să introducă un abonament plătit pentru Siri.

Despre acest lucru a raportat jurnalistul Bloomberg Mark Gurman, citând surse apropiate planurilor companiei.

Pe termen lung, Apple ar putea adopta un model deja folosit de mai mulți dezvoltatori de servicii AI, inclusiv OpenAI și alte companii. Funcționalitățile de bază ale Siri vor rămâne gratuite, în timp ce accesul la cele mai complexe funcții ar putea face parte dintr-un abonament separat.

Cel mai probabil, accesul plătit va fi necesar pentru instrumentele de generare a imaginilor, solicitările complexe în mai multe etape și alte funcții Apple Intelligence care necesită resurse computaționale semnificative. Până acum, compania nu este pregătită să lanseze un astfel de model, deoarece versiunea actualizată a Siri se află încă într-o etapă incipientă de dezvoltare și nu a atins nivelul de maturitate pe care Apple îl consideră necesar pentru comercializarea serviciului.

Totuși, primele elemente ale unei astfel de abordări au început deja să apară în ecosistemul companiei. Apple a anunțat anterior că abonații serviciului iCloud+ beneficiază de limite extinse pentru utilizarea funcțiilor Apple Intelligence. Utilizatorilor fără abonament li se aplică restricții mai stricte, iar după depășirea acestora trebuie să aștepte reînnoirea cotelor.

Compania nu a dezvăluit încă parametrii exacți ai limitelor. Totuși, simplul fapt că există niveluri diferite de acces poate indica o tranziție treptată a Apple către un model multi-nivel de monetizare a serviciilor de inteligență artificială.

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