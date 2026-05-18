theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
bloomberg
18 Mai 2026, 15:57
5 023
Copiază linkul
Link copiat

Apple va transforma Siri într-o aplicație AI separată în stilul ChatGPT

Apple intenționează să transforme Siri în iOS 27 într-o aplicație separată completă, cu o interfață care amintește de chatboții AI moderni.

Apple va transforma Siri într-o aplicație AI separată în stilul ChatGPT.
Apple va transforma Siri într-o aplicație AI separată în stilul ChatGPT.

Utilizatorii vor putea crea noi dialoguri, comunica cu asistentul, păstra istoricul conversațiilor și atașa fișiere. Astfel, Siri va deveni practic o platformă independentă pentru interacțiunea cu inteligența artificială generativă, transmite bloomberg.com.

Una dintre funcțiile cheie va fi ștergerea automată a istoricului conversațiilor. Similar cu iMessage, utilizatorii vor putea alege perioada de păstrare a corespondenței: 30 de zile, un an sau pe termen nelimitat. După expirarea perioadei alese, dialogurile vechi vor fi șterse automat.

Potrivit Bloomberg, noua versiune Siri se va baza pe modelul AI Google Gemini, iar procesarea cererilor va avea loc prin infrastructura Apple Private Cloud Compute. Această abordare va permite Apple să utilizeze și modele AI terțe fără a transmite direct datele utilizatorilor către Google.

Conform zvonurilor, în versiunile de test ale iOS 27 există deja o secțiune separată Siri marcată „beta” și cu opțiunea de a dezactiva modul de testare. Versiunea beta a Siri actualizate ar putea fi prezentată după conferința WWDC 2026, iar lansarea completă este așteptată toamna, odată cu lansarea iOS 27.

Sursă
bloomberg
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici