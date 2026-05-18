Apple va transforma Siri într-o aplicație AI separată în stilul ChatGPT.

Utilizatorii vor putea crea noi dialoguri, comunica cu asistentul, păstra istoricul conversațiilor și atașa fișiere. Astfel, Siri va deveni practic o platformă independentă pentru interacțiunea cu inteligența artificială generativă, transmite bloomberg.com.

Una dintre funcțiile cheie va fi ștergerea automată a istoricului conversațiilor. Similar cu iMessage, utilizatorii vor putea alege perioada de păstrare a corespondenței: 30 de zile, un an sau pe termen nelimitat. După expirarea perioadei alese, dialogurile vechi vor fi șterse automat.

Potrivit Bloomberg, noua versiune Siri se va baza pe modelul AI Google Gemini, iar procesarea cererilor va avea loc prin infrastructura Apple Private Cloud Compute. Această abordare va permite Apple să utilizeze și modele AI terțe fără a transmite direct datele utilizatorilor către Google.

Conform zvonurilor, în versiunile de test ale iOS 27 există deja o secțiune separată Siri marcată „beta” și cu opțiunea de a dezactiva modul de testare. Versiunea beta a Siri actualizate ar putea fi prezentată după conferința WWDC 2026, iar lansarea completă este așteptată toamna, odată cu lansarea iOS 27.