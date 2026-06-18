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18 Iunie 2026, 10:34
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Apple va majora prețurile din cauza creșterii costurilor componentelor

Directorul general al Apple, Tim Cook, a declarat că compania intenționează să majoreze prețurile produselor sale.

Apple va majora prețurile din cauza creșterii costurilor componentelor.
Apple va majora prețurile din cauza creșterii costurilor componentelor.

Aceasta va deveni o măsură necesară pentru a compensa creșterea bruscă a costurilor componentelor, în special a circuitelor integrate de memorie și a dispozitivelor de stocare, a declarat el într-un interviu pentru The Wall Street Journal.

„Creșterea prețurilor este inevitabilă. Facem tot posibilul pentru a atenua impactul majorării costurilor și încercăm să protejăm clienții, dar situația a devenit instabilă”, a menționat Tim Cook. El nu a oferit detalii privind termenele sau amploarea creșterii prețurilor planificate, nici despre ce produse vor fi afectate. Cook a subliniat, de asemenea, că în cei peste 40 de ani de activitate în industrie nu a văzut fluctuații atât de bruște ale prețurilor materiilor prime ca în ultimele șase luni.

Potrivit informațiilor WSJ, cererea puternică pentru circuite integrate de memorie din partea companiilor din domeniul inteligenței artificiale a crescut atât de mult prețul acestora, încât Apple va fi nevoită să majoreze semnificativ prețurile dispozitivelor pentru a-și menține profitul. Conform estimărilor companiei de cercetare TechInsights, acest lucru va duce la o creștere a prețului următorului model iPhone Pro cu aproximativ 270 de dolari.

Din 2025, când Google, Microsoft, Meta și Amazon au început să anunțe creșteri semnificative ale bugetelor lor de investiții, prețurile pentru cipurile de memorie și stocare au crescut de patru ori. TechInsights se așteaptă ca prețul componentelor să continue să crească până în 2027. Potrivit estimărilor Morgan Stanley, în acest an prețurile pentru smartphone-uri și PC-uri în SUA vor crește cu 15%.

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