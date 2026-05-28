28 Mai 2026, 07:00
Apple va crea o funcție de protecție pentru iPhone împotriva hoților stradali

Compania Apple dezvoltă pentru iPhone o funcție care blochează automat smartphone-ul dacă dispozitivul a fost smuls din mână.

Noua opțiune ar trebui să funcționeze similar cu funcția de blocare în caz de furt la Android, scrie 9to5mac.com.

Dezvoltarea va folosi o serie de senzori, inclusiv accelerometrul, pentru a determina momentul în care dispozitivul este smuls. În cazul activării acestora, smartphone-ul se va bloca automat.

În plus, noua funcție va monitoriza distanța față de Apple Watch-urile asociate. Opțiunea ar trebui să țină cont și dacă iPhone-ul este conectat la o rețea Wi-Fi cunoscută și dacă se află într-un loc familiar, de exemplu acasă sau la locul de muncă al utilizatorului.

Dacă datele indică faptul că smartphone-ul a fost furat de la proprietar într-un loc necunoscut, pe lângă blocarea automată a iPhone-ului, funcția va limita și accesul la conturi și alte informații confidențiale.

Până acum nu există informații despre când va fi anunțată oficial noua funcție. Totuși, publicația susține că a analizat codul și acesta indică clar că opțiunea este în curs de dezvoltare activă.

