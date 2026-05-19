Apple pregătește o actualizare majoră cu inteligență artificială pentru iPhone.

Potrivit unor surse, Apple testează un set actualizat de Writing Tools, care va include funcții de rescriere, generare și editare a textului. În interfața tastaturii va apărea un comutator separat Write With Siri, iar la activarea asistentului în câmpurile de text utilizatorii vor avea acces la funcția Help Me Write, transmite bloomberg.com.

Compania dezvoltă, de asemenea, un instrument AI pentru verificarea gramaticii, care va funcționa similar serviciului Grammarly. În aplicațiile Mesaje, Mail și alte servicii, sistemul va putea oferi corecturi și recomandări stilistice într-un meniu pop-up separat.

Utilizatorii vor putea accepta sau respinge modificările individual, aplica toate corecturile simultan sau ignora complet recomandările. În plus, Apple a prevăzut posibilitatea de a dezactiva temporar verificarea gramaticii și de a comuta rapid între fragmentele de text marcate.

În prezent, ecosistemul Apple suportă deja verificarea de bază a ortografiei, însă noile funcții vor extinde semnificativ capacitățile platformei în domeniul muncii inteligente cu textul și al AI generativ.

Se așteaptă ca noile Writing Tools și alte funcții AI Apple Intelligence să fie prezentate oficial la conferința WWDC 2026, pe 8 iunie.