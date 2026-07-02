Apple pregătește cinci noi modele de iPhone, inclusiv un smartphone pliabil.

Apple plănuiește să lanseze cel puțin cinci modele noi de iPhone în a doua jumătate a anului 2026 și în prima jumătate a anului 2027. Printre acestea se va număra și primul smartphone pliabil al companiei.

În a doua jumătate a anului 2026, Apple intenționează să lanseze modelele de top iPhone Pro și iPhone Pro Max, precum și primul său iPhone pliabil. Cel puțin două noutăți, iPhone 18 de bază și noul iPhone Air, ar putea apărea în prima jumătate a anului 2027, scrie nikkei.com.

Unul dintre furnizorii companiei a declarat că cererea pentru gama iPhone 17 rămâne ridicată. În același timp, Apple a cerut deja partenerilor să rezerve în avans o parte din cipuri și alte componente pentru producția seriei iPhone 18.

Interlocutorii publicației au mai spus că compania a mărit planul de producție pentru iPhone-ul pliabil. Dacă acum câteva luni era vorba despre 7–8 milioane de dispozitive, acum furnizorilor li s-a cerut să se pregătească pentru producția a aproximativ 10 milioane de smartphone-uri.

De asemenea, Apple ia în considerare actualizarea gamei de iPhone-uri mai accesibile. Totuși, termenele de începere a producției și lansării acestor modele nu sunt încă stabilite.

Potrivit estimărilor Nikkei Asia, volumul total al producției de iPhone în anul calendaristic 2026, incluzând modelele existente și cele viitoare, va depăși 220 de milioane de dispozitive.