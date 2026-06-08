theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
8 Iunie 2026, 21:28
2 278
Copiază linkul
Link copiat

Apple a prezentat iOS 27 cu o versiune mult mai inteligentă a asistentului vocal Siri

Compania Apple a prezentat o nouă versiune a sistemului său de operare, iOS 27, cu un asistent Siri bazat pe inteligență artificială, mult mai „inteligent” și complet reproiectat.

Apple a prezentat iOS 27 cu o versiune mult mai inteligentă a asistentului vocal Siri.
Apple a prezentat iOS 27 cu o versiune mult mai inteligentă a asistentului vocal Siri.

Prezentarea a fost transmisă pe site-ul producătorului, transmite apple.com.

Principalele noutăți:

  • Asistentul AI Siri va folosi tehnologia Google Gemini și va putea înțelege contextul și procesa sarcini în mai mulți pași. În plus, asistentul va învăța să deseneze imagini la cererea utilizatorului, să caute informații pe Internet și să arate unde a fost făcută o fotografie. La lansare, Siri AI va fi disponibil doar în limba engleză.
  • Actualizarea sistemului de operare pentru dispozitivele Mac a primit numele Golden Gate. Aceasta include și Siri AI – asistentul este integrat în bara de căutare. El va ajuta la gestionarea fișierelor și la trimiterea acestora prin mesaje sau e-mail. Conversațiile cu Siri AI nu sunt trimise către servere și sunt stocate pe dispozitive.
  • La deschiderea aplicației „Mesaje”, sistemul va începe să avertizeze utilizatorul despre conținutul dubios.
  • Funcția de control parental: părinții vor putea controla timpul petrecut de copil în aplicații.

Pentru toți doritorii, noul sistem de operare va fi disponibil toamna aceasta. Îl vor putea folosi proprietarii de iPhone, începând cu seria 11.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici