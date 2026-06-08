Apple a prezentat iOS 27 cu o versiune mult mai inteligentă a asistentului vocal Siri.

Prezentarea a fost transmisă pe site-ul producătorului, transmite apple.com.

Principalele noutăți:

Asistentul AI Siri va folosi tehnologia Google Gemini și va putea înțelege contextul și procesa sarcini în mai mulți pași. În plus, asistentul va învăța să deseneze imagini la cererea utilizatorului, să caute informații pe Internet și să arate unde a fost făcută o fotografie. La lansare, Siri AI va fi disponibil doar în limba engleză.

Actualizarea sistemului de operare pentru dispozitivele Mac a primit numele Golden Gate. Aceasta include și Siri AI – asistentul este integrat în bara de căutare. El va ajuta la gestionarea fișierelor și la trimiterea acestora prin mesaje sau e-mail. Conversațiile cu Siri AI nu sunt trimise către servere și sunt stocate pe dispozitive.

La deschiderea aplicației „Mesaje”, sistemul va începe să avertizeze utilizatorul despre conținutul dubios.

Funcția de control parental: părinții vor putea controla timpul petrecut de copil în aplicații.

Pentru toți doritorii, noul sistem de operare va fi disponibil toamna aceasta. Îl vor putea folosi proprietarii de iPhone, începând cu seria 11.