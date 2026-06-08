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8 Iunie 2026, 23:55
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Apple a lansat o nouă versiune a macOS, numită Golden Gate

Apple a prezentat la conferința WWDC 2026 noua versiune a sistemului de operare pentru computerele Mac – macOS 27 Golden Gate.

Apple a lansat o nouă versiune a macOS, numită Golden Gate.
Apple a lansat o nouă versiune a macOS, numită Golden Gate.

Compania a declarat că, în dezvoltarea actualizării, accentul principal a fost pus pe creșterea performanței și îmbunătățirea tehnologiilor de bază ale platformei, transmite macrumors.com.

macOS Golden Gate a primit un design actualizat în stil Liquid Glass. În aplicații a apărut o bară unificată superioară, panourile laterale se extind acum până la marginile ferestrei, iar utilizatorii pot regla gradul de transparență al interfeței cu ajutorul unui nou cursor. Potrivit Apple, modificările au îmbunătățit și lizibilitatea elementelor printr-o refracție mai uniformă a efectelor și un contrast crescut.

În sistem au fost introduse funcțiile promise anterior Apple Intelligence și asistentul Siri AI actualizat, cu suport pentru context personal și înțelegerea conținutului ecranului. În plus, Spotlight a primit o nouă interfață Search or Ask, care funcționează pe baza noii versiuni Siri.

Apple a anunțat, de asemenea, extinderea funcțiilor de control parental și protecție a copiilor în macOS Golden Gate.

Actualizarea va fi disponibilă pentru MacBook Neo din 2026, MacBook Air și MacBook Pro pe bază de Apple Silicon, lansate începând cu 2020, iMac cu Apple Silicon din 2021, Mac mini din 2020, Mac Studio din 2022 și Mac Pro din 2023.

Prima versiune beta a macOS 27 Golden Gate pentru dezvoltatori este deja disponibilă, testarea publică urmând să înceapă în iulie. Lansarea completă a sistemului este așteptată în septembrie, însă Apple nu a dezvăluit încă data exactă a lansării.

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