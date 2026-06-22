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22 Iunie 2026, 23:24
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Apple a introdus în iOS 27 un mod complet de recuperare pentru iPhone

Apple a extins opțiunile de recuperare pentru iPhone în iOS 27, adăugând un mod complet integrat de recuperare, care funcționează similar cu instrumentul din macOS.

Apple a introdus în iOS 27 un mod complet de recuperare pentru iPhone.
Apple a introdus în iOS 27 un mod complet de recuperare pentru iPhone.

Noua funcție ar trebui să simplifice eliminarea erorilor software și să reducă dependența utilizatorilor de calculatoare în timpul întreținerii dispozitivelor, transmite macrumors.com.

Pentru a porni modul, este necesar să opriți smartphone-ul și să țineți apăsat butonul de pornire până apare mesajul Loading recovery options. După încărcare, utilizatorului îi este disponibil un set de instrumente de service pentru diagnosticare și restaurare a sistemului.

În noua secțiune au fost incluse asistentul de recuperare, funcția de actualizare a sistemului de operare, modul de diagnosticare, opțiunea de resetare completă a dispozitivului, precum și posibilitatea de a trece în modul de recuperare prin Mac.

Unul dintre avantajele cheie ale acestei noutăți este posibilitatea de a restaura singur funcționarea dispozitivului după o actualizare nereușită a firmware-ului sau o oprire neașteptată în timpul instalării sistemului.

Până la introducerea acestei funcții în iOS 27, pentru astfel de scenarii utilizatorii trebuiau să treacă smartphone-ul în modul DFU și să îl conecteze la calculator pentru reinstalarea iOS. Lansarea completă a iOS 27 va avea loc toamna aceasta, în prezent sistemul de operare fiind în faza de testare beta.

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