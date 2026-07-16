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16 Iulie 2026, 22:40
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Apple a amânat în mod neașteptat lansarea noului iPad accesibil

Apple a amânat lansarea noului iPad de bază cel puțin până în primul trimestru al anului 2027, deși anterior se aștepta ca dispozitivul să fie lansat până la sfârșitul acestui an.

Apple a amânat în mod neașteptat lansarea noului iPad accesibil.
Apple a amânat în mod neașteptat lansarea noului iPad accesibil.

Despre acest lucru informează jurnalistul Bloomberg Mark Gurman, transmite macrumors.com.

Potrivit acestuia, principala schimbare a noului model va fi un procesor mai performant, în timp ce nu se așteaptă modificări semnificative în design. iPad-ul de bază va păstra ecranul LCD, iar următorul iPad mini, conform zvonurilor, va primi un ecran OLED.

Anterior, Gurman a raportat că tableta va fi echipată cu cipul A18, însă jurnalistul Macworld Filipe Esposito susține că dispozitivul va primi procesorul A19. În ambele cazuri, tableta va putea susține funcțiile Apple Intelligence, deoarece ambele cipuri prevăd cel puțin 8 GB de memorie RAM. iPad-ul de bază actual este echipat cu procesor A16 și 6 GB de memorie RAM.

Luna trecută, Apple a majorat prețul de pornire al iPad-ului de bază la nivel mondial. În SUA, prețul dispozitivului a crescut de la 349 de dolari la 449 de dolari.

Potrivit lui Gurman, în planurile imediate ale companiei se află și noi modele iPad Air de 11 și 13 inci, precum și iPad Pro actualizate.

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