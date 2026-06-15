Anthropic va contesta ordinul SUA de blocarea modelelor de inteligență artificială de top.

Administrația Trump a ordonat companiei Anthropic să blocheze accesul cetățenilor străini din SUA și din străinătate la modelele Fable 5 și Mythos 5, invocând riscuri pentru securitatea națională. Ca răspuns, compania a anunțat că va dezactiva accesul la modelele la nivel global, transmite epravda.com.ua.

Potrivit Anthropic, guvernul consideră că protecția Fable 5 poate fi ocolită și modelul poate fi folosit pentru a identifica vulnerabilități în software. Compania susține că este vorba doar despre defecte „minore”, care pot fi găsite și de alte modele disponibile public.

Conform unei surse Reuters, specialiștii tehnici ai Anthropic au avut aproape zilnic întâlniri virtuale cu oficialii de când administrația a contactat compania vineri.