Anthropic va aloca peste 170 milioane de euro pentru studierea impactului IA asupra ocupării forței de muncă.

Firma a alocat o finanțare inițială de 200 de milioane de dolari (aproximativ 173 de milioane de euro) pentru studierea impactului IA asupra ocupării forței de muncă.

Fondurile vor fi direcționate către „Economic Futures Research Fund”, care va finanța proiecte de cercetare și evaluarea măsurilor guvernamentale considerate promițătoare de companie, transmite euronews.com.

În plus, Anthropic creează un program de burse în valoare de 150 milioane de dolari (130 milioane de euro), care, potrivit companiei, va ajuta tinerii specialiști să transmită avantajele inteligenței artificiale comunităților locale din întreaga țară.

Într-un eseu publicat pe site-ul său personal, șeful companiei, Dario Amodei, a declarat că inteligența artificială poate provoca tulburări mult mai ample și prelungite pe piața muncii decât schimbările tehnologice anterioare și a propus ca în viitor să se finanțeze un venit de bază universal prin taxe aplicate companiilor din domeniul inteligenței artificiale.

„Principalul obiectiv într-o astfel de lume nu va fi stimularea creșterii, ci găsirea unei modalități prin care toți să împartă beneficiile”, a scris Amodei, adăugând că nu „încearcă să joace rolul unui profet al apocalipsei”.

Un plan pe mai multe niveluri pentru gestionarea creșterii șomajului și distribuirea beneficiilor generate de IA

În documentul său, Anthropic descrie cum guvernul SUA ar putea reacționa la trei niveluri de tulburări cauzate de inteligența artificială: un șomaj de 5%, 10% sau un nivel „fără precedent”, incert de mare.

Ultimul indicator al șomajului în SUA, publicat săptămâna trecută, a fost de 4,3%.

În cel mai grav scenariu, potrivit companiei, va fi necesară o susținere permanentă, iar ca modalități de distribuire a bogăției create de inteligența artificială sunt menționate venitul de bază universal, fondurile suverane de bunăstare și schemele de deținere a acțiunilor.

Amodei scrie că venitul de bază universal ar putea fi finanțat prin taxe aplicate „companiilor relevante” sau prin creșterea taxelor pe câștigurile de capital.

Această inițiativă a urmat promisiunii făcute luni de OpenAI de a asigura că beneficiile inteligenței artificiale vor ajunge la masele largi ale societății.

Directorul general Sam Altman s-a întâlnit recent cu senatorul Bernie Sanders pentru a discuta despre oferirea cetățenilor unor cote de proprietate în companiile de inteligență artificială printr-un fond public de bunăstare. Ambele companii se pregătesc pentru listarea la bursă.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că se va întâlni în curând cu liderii companiilor din domeniul inteligenței artificiale pentru a discuta despre cum să „înapoieze societății”, spunând jurnaliștilor: „Dacă vom face asta, oamenii vor deveni foarte bogați”.

Anthropic recomandă, de asemenea, să se acorde guvernelor puterea de a „bloca sau restricționa” modelele de inteligență artificială care prezintă „un risc semnificativ de daune catastrofale”.

Amodei consideră că supravegherea trebuie să fie la fel de strictă ca reglementările din aviația americană: modelele trebuie testate și verificate înainte de lansare, deoarece inteligența artificială, la fel ca avioanele, automobilele și medicamentele, „poate ucide un număr mare de oameni dacă este prost proiectată sau utilizată necorespunzător”.