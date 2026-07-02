Amazon a lansat un număr suficient de sateliți pentru a concura cu Starlink.

Gruparea Amazon are pe orbita joasă a Pământului suficienți sateliți pentru a asigura funcționarea furnizorului Leo, competitorul Starlink.

După lansarea de astăzi, compania a desfășurat 396 de sateliți, ceea ce „este suficient pentru a asigura funcționarea continuă la latitudinile inițiale”, a declarat vicepreședintele Amazon responsabil de direcția sateliților, Chris Weber, transmite aboutamazon.com.

Compania a făcut un pas spre obiectivul stabilit anterior de a lansa un serviciu comercial până la „mijlocul anului 2026”. Dar în prima zi nu trebuie să așteptăm minuni. SpaceX a început să funcționeze ca furnizor de sateliți în 2020, când avea aproape 900 de sateliți pe orbita joasă a Pământului. Primii clienți din SUA și Canada s-au plâns de întreruperi frecvente și de o sensibilitate ridicată a semnalului la obstacole. Viteza era între 50 și 150 Mbps, cu o întârziere de 20 până la 40 ms; până în 2022, zona de acoperire și calitatea conexiunii s-au îmbunătățit semnificativ.

În faza inițială, același lucru îi așteaptă pe primii utilizatori ai serviciului Amazon Leo; pe măsură ce constelația se va extinde, capacitatea de transfer va crește, iar acoperirea se va lărgi. În prezent, SpaceX operează peste 10.000 de sateliți Starlink, asigurând conexiuni de calitate pe uscat, pe mare și în aer în peste 160 de țări.

În prezent, viteza medie pe canalul de recepție este de 200 Mbps, între 10 și 40 Mbps pe canalul de transmitere, iar întârzierea este de aproximativ 25 ms. Amazon va avea nevoie de câțiva ani înainte să poată lăuda astfel de performanțe, în total este planificată desfășurarea a 3.232 de sateliți Leo. Proiectul este în întârziere față de grafic, parțial din cauza dificultăților companiei lui Jeff Bezos, Blue Origin, cu racheta reutilizabilă New Glenn.