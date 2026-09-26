Agenții IA ai OpenAI au provocat o scurgere de imagini ale utilizatorilor.

Agenții de IA ai companiei OpenAI, care activează în domeniul inteligenței artificiale, au provocat scurgerea a 53 de imagini ale utilizatorilor chatbotului ChatGPT.

Despre acest lucru au anunțat vineri, 25 septembrie, reprezentanții companiei, transmite dw.com.

Compania nu a precizat dacă este vorba despre fotografii ale unor persoane reale sau despre imagini generate cu ajutorul inteligenței artificiale. De asemenea, nu se indică când și unde au fost publicate acestea. În declarația sa, OpenAI susține că a reușit să elimine cea mai mare parte a imaginilor scurse, iar soarta fișierelor rămase este soluționată de companie împreună cu furnizorii de hosting.

După cum scrie agenția Reuters, agenții IA au obținut acces la aceste imagini deoarece OpenAI utilizează date anonimizate ale utilizatorilor în anumite etape ale instruirii modelelor. Înainte de utilizarea acestor date, compania elimină metadatele fișierelor, numele creatorilor acestora și orice informații de contact.

Totuși, interlocutorii Reuters nu sunt siguri că OpenAI reușește să curețe complet datele de informațiile care ar putea ajuta la stabilirea identității utilizatorului.

Cu câteva zile mai devreme s-a aflat că, în iunie, un agent IA al companiei OpenAI a obținut acces la date confidențiale de pe cel puțin un site guvernamental din Australia. Programul a spart un portal cu statistici ale sistemului public de asigurare medicală universală Medicare. Acesta este primul caz cunoscut în lume în care agenți IA au pătruns în sistemele unei instituții de stat în timpul executării unei sarcini.

În prezent, autoritățile australiene consideră că nu a avut loc o scurgere a datelor cu caracter personal ale pacienților, însă ancheta continuă. Canberra oficială admite că ar mai fi putut fi afectate alte trei sisteme de stat.