A fost inventat un pix cu care poate fi aprins focul în timpul drumețiilor.

Noul gadget, fabricat din aluminiu utilizat în industria aeronautică, permite nu doar să scrii într-un carnet, ci să produci scântei pentru aprinderea focului chiar și într-o pădure umedă.

Pasionații de drumeții și ieșiri în natură știu cât de important este să ai la îndemână un mijloc fiabil pentru a face focul. Chibriturile umede sau bricheta care s-a terminat în buzunar pot strica cu ușurință întreaga excursie. O companie americană a rezolvat această problemă într-un mod original. Inginerii au luat un pix obișnuit și l-au transformat într-un instrument complet de supraviețuire în sălbăticia pădurii, scrie New Atlas.

Pix din aluminiu aviatic

Noutatea a primit numele simbolic Pen-metheus, care ne trimite imediat la titanul grec antic Prometeu, care a dăruit oamenilor focul. La prima vedere, instrumentul arată ca un pix elegant, dar destul de obișnuit pentru scris. Singurul indiciu este materialul corpului. Creatorii au renunțat la plasticul fragil și la oțelul ieftin, prelucrând corpul din aluminiu aviatic anodizat, extrem de rezistent.

Acest metal nu se teme de lovituri, nu ruginește și suportă sarcini mari, în timp ce pixul rămâne foarte ușor. Pe corp se observă inele reliefate. Dacă răsuciți capacul de sus, veți găsi un mecanism de scris de calitate cu rezerve schimbabile.

Mecanism fiabil

Pentru a aprinde un foc în mijlocul unei păduri umede, proprietarul pixului-minune nu are nevoie de antrenamente îndelungate. Dacă se desface vârful capacului, în interior se află un compartiment etanș unde este ascunsă scânteia – o bucată mică de vată uscată răsucită. În corp se află și o tijă feromagnetică cu margine călită. Utilizatorul trebuie doar să zgârie cu putere tija de o clemă metalică pentru a produce un val de scântei fierbinți direct pe vata uscată.

Constructorii au gândit fiecare detaliu pentru a funcționa în condiții extreme. Toate piesele și compartimentele interioare sunt protejate cu garnituri de cauciuc, astfel încât chiar și după o cădere într-un râu de munte, scânteia interioară rămâne complet uscată. În plus, aceste garnituri și panourile speciale de pe capac sunt acoperite cu vopsea fluorescentă. Ele luminează în întuneric, astfel încât pixul pierdut poate fi găsit ușor pe sol sau în fundul rucsacului după apusul soarelui.

În prezent, autorii strâng bani pentru producția în masă pe o platformă de crowdfunding. Pentru cei mai pasionați călători, compania a pregătit un set extins, care, pe lângă pix, include un caiet impermeabil, pe ale cărui pagini se poate scrie chiar și în ploaie torențială.