Specialiștii companiei Sysdig, marți, 7 iulie, au înregistrat un incident în care inteligența artificială a realizat în mod autonom un ciclu complet de atac cu răscumpărare.

După cum au povestit în companie, programul, care a primit identificatorul JADEPUFFER, a acționat fără intervenție umană în toate etapele operațiunii, inclusiv recunoașterea, penetrarea infrastructurii, criptarea datelor critice și formularea cererilor de răscumpărare în bitcoin.

Incidentul tehnologic, imposibil până acum, a început cu exploatarea vulnerabilității CVE-2025-3248 în cadrul deschis Langflow, destinat dezvoltării aplicațiilor bazate pe modele mari de limbaj. Această vulnerabilitate, cu rating critic 10.0 conform scalei CVSS 3.1, permite executarea codului de la distanță fără autorizare prealabilă.

După obținerea accesului la serverul Langflow, agentul IA a început studiul automatizat al mediului și colectarea datelor de autentificare. JADEPUFFER a extras cheile de acces la serviciile cloud, concentrându-se pe furnizorii Alibaba, Tencent și Huawei. În timpul căutării au fost descoperite și copiate fișiere de configurare, date ale portofelelor de criptomonede și înregistrări ale utilizatorilor din baza de date PostgreSQL.