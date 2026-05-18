moldova1.md logomoldova1
18 Mai 2026, 22:06
8 101
Zeci de muncitori fără contract, depistați pe șantierele din Chișinău

Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) continuă acțiunile de combatere a muncii nedeclarate.

Astfel, în urma controalelor inopinate desfășurate săptămâna trecută pe mai multe șantiere de construcții din municipiul Chișinău, inspectorii au depistat 67 de persoane care activau fără contract individual de muncă, transmite moldova1.md.

„În săptămâna trecută, inspectorii de muncă din cadrul Inspecției Teritoriale de Muncă Chișinău au efectuat controale inopinate pe mai multe șantiere de construcții din municipiul Chișinău, pentru a verifica respectarea legislației muncii și legalitatea angajării salariaților”, se arată într-un comunicat al ISM.

În urma verificărilor, inspectorii au identificat 67 de persoane care lucrau fără contract individual de muncă pe șantierele controlate. De asemenea, în perioada 11–15 mai 2026, ITM Chișinău a depistat 80 de persoane care activau fără forme legale de angajare, din totalul celor 2.661 de persoane verificate de inspecțiile teritoriale de muncă din țară.

Toate încălcările constatate au fost documentate, iar angajatorilor le-au fost aplicate măsurile prevăzute de lege, precizează instituția.

Inspectoratul avertizează că munca fără contract individual de muncă îi privează pe angajați de drepturi și garanții esențiale. „Munca fără contract îi lasă pe angajați fără protecție socială și fără garanții importante, precum salariul declarat oficial, concediul medical, contribuțiile la pensie, asigurarea medicală și condiții sigure de muncă”, subliniază ISM.

moldova1.md logomoldova1
