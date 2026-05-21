Volumul împrumuturilor bancare noi a scăzut în luna aprilie
În aprilie, băncile au acordat credite noi în valoare de 7,3 miliarde de lei, cu aproximativ 1,7 miliarde de lei mai puțin decât în martie.
Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, puțin peste 65% dintre acestea au fost acordate întreprinderilor, iar aproximativ 35% – persoanelor fizice, informează IPN.
BNM menționează că persoanele fizice au contractat credite de consum noi în lei în sumă de puțin peste 1,6 miliarde lei, cu o rată medie nominală a dobânzii de aproximativ 10,7%. În același timp, creditele noi pentru imobiliare au constituit 912 milioane lei, cu o rată medie de aproximativ 8%.
Cel mai mare volum de credite de consum în moneda națională a fost acordat pe termene de la doi la cinci ani – aproximativ 1,5 miliarde lei, cu o rată de puțin peste 10,5%. Volumul creditelor de consum pe termen de la unu la doi ani a fost de 76 milioane lei, iar pe termen de până la 12 luni – 49 milioane lei.
În același timp, în sectorul afacerilor, creditele noi acordate companiilor comerciale nefinanciare au constituit aproximativ 2,7 miliarde lei în moneda națională, cu o rată medie de circa 8,4%, și peste 1,45 miliarde lei în valută străină, cu o rată de aproximativ 5%.
Totodată, sectorul financiar nebancar a încheiat credite noi în sumă de 189 milioane lei în moneda națională și 197 milioane lei în valută străină, iar antreprenorii – în sumă de 127 milioane lei.