Volumul împrumuturilor bancare noi a scăzut în luna aprilie.

Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, puțin peste 65% dintre acestea au fost acordate întreprinderilor, iar aproximativ 35% – persoanelor fizice, informează IPN.

BNM menționează că persoanele fizice au contractat credite de consum noi în lei în sumă de puțin peste 1,6 miliarde lei, cu o rată medie nominală a dobânzii de aproximativ 10,7%. În același timp, creditele noi pentru imobiliare au constituit 912 milioane lei, cu o rată medie de aproximativ 8%.

Cel mai mare volum de credite de consum în moneda națională a fost acordat pe termene de la doi la cinci ani – aproximativ 1,5 miliarde lei, cu o rată de puțin peste 10,5%. Volumul creditelor de consum pe termen de la unu la doi ani a fost de 76 milioane lei, iar pe termen de până la 12 luni – 49 milioane lei.

În același timp, în sectorul afacerilor, creditele noi acordate companiilor comerciale nefinanciare au constituit aproximativ 2,7 miliarde lei în moneda națională, cu o rată medie de circa 8,4%, și peste 1,45 miliarde lei în valută străină, cu o rată de aproximativ 5%.

Totodată, sectorul financiar nebancar a încheiat credite noi în sumă de 189 milioane lei în moneda națională și 197 milioane lei în valută străină, iar antreprenorii – în sumă de 127 milioane lei.