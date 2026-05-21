theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
ipn
21 Mai 2026, 18:08
3 301
Copiază linkul
Link copiat

Volumul împrumuturilor bancare noi a scăzut în luna aprilie

În aprilie, băncile au acordat credite noi în valoare de 7,3 miliarde de lei, cu aproximativ 1,7 miliarde de lei mai puțin decât în martie.

Volumul împrumuturilor bancare noi a scăzut în luna aprilie.
Volumul împrumuturilor bancare noi a scăzut în luna aprilie.

Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, puțin peste 65% dintre acestea au fost acordate întreprinderilor, iar aproximativ 35% – persoanelor fizice, informează IPN.

BNM menționează că persoanele fizice au contractat credite de consum noi în lei în sumă de puțin peste 1,6 miliarde lei, cu o rată medie nominală a dobânzii de aproximativ 10,7%. În același timp, creditele noi pentru imobiliare au constituit 912 milioane lei, cu o rată medie de aproximativ 8%.

Cel mai mare volum de credite de consum în moneda națională a fost acordat pe termene de la doi la cinci ani – aproximativ 1,5 miliarde lei, cu o rată de puțin peste 10,5%. Volumul creditelor de consum pe termen de la unu la doi ani a fost de 76 milioane lei, iar pe termen de până la 12 luni – 49 milioane lei.

În același timp, în sectorul afacerilor, creditele noi acordate companiilor comerciale nefinanciare au constituit aproximativ 2,7 miliarde lei în moneda națională, cu o rată medie de circa 8,4%, și peste 1,45 miliarde lei în valută străină, cu o rată de aproximativ 5%.

Totodată, sectorul financiar nebancar a încheiat credite noi în sumă de 189 milioane lei în moneda națională și 197 milioane lei în valută străină, iar antreprenorii – în sumă de 127 milioane lei.

Sursă
ipn
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici