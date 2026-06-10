Vinurile moldovenești au câștigat 66 de medalii la concursul internațional

Dintre cele 126 de vinuri moldovenești prezentate la concurs, 66 au primit premii. Astfel, rata de succes a fost de 52,4%, cel mai bun rezultat dintre țările participante cu peste 100 de vinuri, transmite realitatea.md.

Potrivit datelor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Moldovei, vinificatorii moldoveni au câștigat șapte medalii Grand Gold, 32 de medalii de aur și 27 de premii de argint.

În total, la concurs au fost prezentate aproximativ 7.700 de vinuri din 51 de țări. Evaluarea a fost realizată de experți internaționali în format de degustare oarbă, luând în considerare exclusiv calitatea produselor.

Concours Mondial de Bruxelles se desfășoară anual din 1994 și este considerat unul dintre cele mai prestigioase concursuri internaționale din industria vinicolă.