Viața în Moldova s-a scumpit: O familie are nevoie acum de peste 37.000 de lei lunar.

O familie de patru persoane din Moldova are nevoie de 37.253 de lei pe lună pentru a acoperi cheltuielile de bază, fără a include chiria locuinței.

Acestea reies din cele mai recente date ale platformei internaționale Numbeo, transmite bani.md.

Comparativ cu începutul anului, când cheltuielile lunare erau estimate la 36.020 lei, bugetul familial necesar a crescut cu 1.233 lei, sau aproximativ 3,4% în primul semestru.

Au crescut cheltuielile și pentru o singură persoană. Dacă la începutul anului acestea erau estimate la 10.427 lei pe lună, fără a include chiria, acum ajung la 10.913 lei. Creșterea a fost de aproape 4,7%.

Potrivit datelor platformei, salariul mediu net în Moldova este de aproximativ 13.250 lei pe lună. Astfel, venitul mediu acoperă doar puțin peste o treime din cheltuielile estimate ale unei familii de patru persoane, fără a include costul chiriei locuinței.

Una dintre cele mai mari categorii de cheltuieli rămâne locuința. Chiria unui apartament cu o cameră în centrul orașului costă în medie 10.359 lei pe lună, iar în suburbii — aproximativ 6.465 lei. Un apartament cu trei camere costă în jur de 19.192 lei în centru și peste 12.300 lei în alte zone.

Utilitățile pentru un apartament de 85 metri pătrați sunt în medie 3.647 lei pe lună. Internetul de acasă costă aproximativ 191 lei, iar telefonia mobilă — 164 lei pe lună.

S-au scumpit și mesele în oraș. Nota medie într-un restaurant ieftin este de 165 lei, iar o cină pentru două persoane într-un restaurant de clasă medie — în jur de 600 lei, fără băuturi.

În ceea ce privește produsele alimentare, un litru de lapte costă în medie 21,5 lei, o pâine de 500 grame — 11,5 lei, un kilogram de carne de pui — aproape 92 lei, iar o cutie cu 12 ouă — 45,5 lei. Cartofii se vând cu aproximativ 12,7 lei pe kilogram, iar roșiile — aproape 37 lei.

Potrivit Numbeo, costul vieții în Moldova este în medie cu 48,3% mai mic decât în SUA.

Numbeo este cea mai mare bază de date online despre costul și calitatea vieții. Platforma colectează informații furnizate de utilizatori din întreaga lume și publică date comparative pe țări și orașe.