theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
logos.press.md logologos
18 Mai 2026, 11:20
1 328
Copiază linkul
Link copiat

Veniturile touroperatorilor au crescut până la jumătate de miliard de lei

Industria turismului din Moldova a început anul 2026 cu o creștere puternică. Veniturile totale ale agențiilor de turism și turoperatorilor în primul trimestru au crescut cu 17,5% de la an la an și au totalizat 495 milioane lei.

Veniturile touroperatorilor au crescut până la jumătate de miliard de lei.
Veniturile touroperatorilor au crescut până la jumătate de miliard de lei.

Creșterea a fost înregistrată în toate segmentele pieței. Veniturile din turismul emițător au crescut cu 17,6%, din turismul receptor cu 21,5%, iar din turismul intern cu 15,4%, informează logos-pres.md.

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, serviciile companiilor turistice au fost utilizate de aproape 66.000 de persoane, cu 11,4% mai mult decât în anul precedent. Ritmul de creștere cel mai ridicat l-a înregistrat turismul intern: numărul călătoriilor în țară a crescut cu 41,5%. Numărul cetățenilor care au plecat în străinătate prin agențiile de turism a crescut cu 5%, în timp ce turismul de intrare a scăzut cu 1,5%.

Turismul emițător continuă să dețină cea mai mare cotă de piață — peste jumătate din volumul total al activității turistice. Turismul intern a reprezentat 27%, iar turismul receptor — 18,9%.

În primele trei luni ale anului, Moldova a fost vizitată de 12.400 de turiști și excursioniști străini. Majoritatea acestora au sosit în scop de odihnă, iar principala sursă a fluxului turistic rămâne România.

Printre destinațiile străine în rândul moldovenilor, Egiptul este pe primul loc. De asemenea, printre cele mai populare destinații sunt România, Turcia, Bulgaria și Italia.

Sursă
logos.press.md logologos
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici