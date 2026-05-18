Veniturile touroperatorilor au crescut până la jumătate de miliard de lei.

Creșterea a fost înregistrată în toate segmentele pieței. Veniturile din turismul emițător au crescut cu 17,6%, din turismul receptor cu 21,5%, iar din turismul intern cu 15,4%, informează logos-pres.md.

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, serviciile companiilor turistice au fost utilizate de aproape 66.000 de persoane, cu 11,4% mai mult decât în anul precedent. Ritmul de creștere cel mai ridicat l-a înregistrat turismul intern: numărul călătoriilor în țară a crescut cu 41,5%. Numărul cetățenilor care au plecat în străinătate prin agențiile de turism a crescut cu 5%, în timp ce turismul de intrare a scăzut cu 1,5%.

Turismul emițător continuă să dețină cea mai mare cotă de piață — peste jumătate din volumul total al activității turistice. Turismul intern a reprezentat 27%, iar turismul receptor — 18,9%.

În primele trei luni ale anului, Moldova a fost vizitată de 12.400 de turiști și excursioniști străini. Majoritatea acestora au sosit în scop de odihnă, iar principala sursă a fluxului turistic rămâne România.

Printre destinațiile străine în rândul moldovenilor, Egiptul este pe primul loc. De asemenea, printre cele mai populare destinații sunt România, Turcia, Bulgaria și Italia.