Veniturile freelancerilor au depășit 36 de milioane de lei în luna mai.

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, au fost emise și trimise 2.819 notificări de plată a impozitului unic pentru luna mai 2026 către adresele de email indicate la înregistrarea activității independente. Notificările sunt disponibile și în contul personal al contribuabilului, precum și prin platforma EVO, scrie rupor.md.

Aproximativ 46,51% dintre întreprinzătorii independenți au efectuat operațiuni prin conturi bancare. Dintre aceștia, 48 de contribuabili au utilizat echipamente de casă de marcat conectate la sistemul de monitorizare electronică a vânzărilor, suma încasărilor în numerar fiind de 757.587,01 lei.

Potrivit datelor SFS, până la 10 iunie în Moldova sunt înregistrați 2.844 întreprinzători independenți, iar volumul total al impozitului unic plătit a ajuns la 9,5 milioane lei.

Noul regim fiscal a fost introdus la 1 ianuarie 2026 pentru a simplifica desfășurarea activității de către cetățenii Moldovei. Înregistrarea se face online prin sistemul MPass, folosind semnătura electronică. După înregistrare, antreprenorii pot activa fără facturi, chitanțe fiscale și evidență contabilă în cazul plăților fără numerar.

Cota impozitului unic este de 15% până la un venit anual de 1,2 milioane lei și 35% pentru suma ce depășește acest plafon. Freelancerii sunt scutiți de depunerea declarațiilor fiscale și statistice.

La categoria întreprinzătorilor independenți pot fi incluși cetățenii care activează în domeniul IT, design, fotografie, consultanță, arhitectură, meșteșuguri și alte tipuri de servicii prevăzute de lege.