Veniturile filialelor din străinătate vor fi impozitate în Moldova.

Republica Moldova a transpus în legislația națională directiva europeană care reglementează modul de impozitare a veniturilor companiilor care activează și au filiale în străinătate.

Acest lucru a fost declarat de ministra Finanțelor, Victoria Belous, relatează bani.md

Potrivit ministrei, noile prevederi stabilesc inclusiv modul de impozitare a dividendelor și dobânzilor în cazurile în care compania desfășoară activități în mai multe state.

„În cadrul Guvernului am implementat directiva UE privind impozitul pe venit. Am precizat modul în care sunt impozitate dividendele și dobânzile atunci când compania se află în străinătate și desfășoară activități în Republica Moldova”, a declarat Victoria Belous.

Ministra Finanțelor a explicat că regula generală prevede impozitarea veniturilor la nivelul companiei-mamă.

„Regula generală este că impozitarea are loc la nivelul companiei-mamă. Acestea sunt principii europene care se aplică din momentul aderării la Uniunea Europeană”, a precizat Belous.

Oficiala a oferit și un exemplu. Dacă societatea-mamă este înregistrată în Republica Moldova și deține o filială în România, veniturile vor fi impozitate în Moldova, în conformitate cu prevederile legislației armonizate cu normele europene.

„În mod similar, dacă aveți o filială în Moldova, dar compania-mamă se află în Polonia, Italia sau în altă parte, veniturile sunt direcționate și impozitate la nivelul companiei-mamă în ceea ce privește veniturile corespunzătoare. Doar pentru anumite tipuri de venituri”, a explicat ministra.